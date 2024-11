Egy országban dőlt most össze a világ: ők a Dancing With the Stars kiesői

A TV2 nagysikerű műsora, a Dancing With the Stars egy újabb élő show-n van túl. Az egyik szemünk sír, a másik nevet. Örülünk, hiszen egy újabb fantasztikus estén vagyunk túl, és csodálatosabbnál csodálatosabb produkciókat láthattunk. Szomorúan vagyunk ugyanakkor, mert ma egy újabb párostól kell búcsúznunk. Ma egy különleges este volt: a hírességek egy-egy családtagjukat is bevonták a táncba, így tehát egy nagyon megható pillanatoknak lehettünk szemtanúi. Sajnos azonban a játék mégis csak játék, így az utolsó percekben jött a dráma.

A szavazatok alapján három páros került a veszélyzónába: Hosszú Katinka és Suti András, Vomberg Frigyes és Südi Iringó, valamint Kucsera Gábor és Stana Alexandra. A zsűri Kucsera Gábor és Stana Alexandra párosát mentette meg, ezután pedig a közönség dönthetett, kit juttat tovább. Ennek alapján Hosszú Katinka és Suti András lett a kieső páros.