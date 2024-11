Ennél aranyosabbat nem fogsz látni: elbűvölő családi fotót mutatott Hosszú Katinka

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, kezdetét vette a TV2-n a Dancing with the Stars legújabb évada. A show pedig szombaton folytatódik, aminek második adásában Hosszú Katinka is érdekelt, ugyanis sikeresen továbbjutott az előző részben, így ismét megcsillogtathatja a tánctudását a parketten.

Hosszú Katinka mindenkit lenyűgözött.

Azonban a világklasszis úszónő ezúttal nem a Dancing with the Stars próbaterméből jelentkezett be, ami érthető is, hiszen a nagy megmérettetés előtt már nem szabad csak a táncra koncentrálni. Minden bizonnyal így vélekedett erről Hosszú Katinka is, aki a családjával töltötte a második élő show előtti napot, elmentek együtt kirándulni, amelyről egy elbűvölő fotót osztott meg az Instagram oldalán. A fotón férje, Gelencsér Máté és a nyakában ülő kislányuk, Kamilla látható, ahogy éppen sétálnak.

Szerelmeim

- írta a meghittnek nevezhető családi fotóhoz háromszoros olimpiai bajnok úszónő.

Mutatjuk Hosszú Katinka bejegyzését: