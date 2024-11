"Talán megélhetem az esküvőjét" - Mihályfi Luca édesapja elszólhatta magát Hegyes Berciről?

Mióta elindult a Dancing With the Stars idei évada, a nézők csak arra tudnak gondolni, hogy vajon mi lehet Mihályfi Luca és Hegyes Berci között. Valósággal izzik közöttük a levegő, és eddig minden egyes koreográfiájuk olyan volt, hogy szem nem maradt szárazon. A mai adás azonban nem lesz piskóta: a családtagok is táncolnak. Mihályfi Luca az édesapját, Mihályfi Balázst kért fel táncolni, és mindkettejük nagy álma vált valóra. Bár a koreográfiában egy szalagavató bált láthattunk, a híres színész elérzékenyült a bemutatkozó videóban, és elszólta magát:

Mihályfi Luca nagyot táncolt / Fotó: Mate Krisztian

Talán megélhetem az esküvőjét

- mondta.

Azt persze nem lehet tudni, hogy Mihályfi Balázs a szalagavatós táncról a menyasszony táncra asszociált, vagy már tud valamit Hegyes Berci és a lánya kapcsolatáról, mindazonáltal a találgatások beindultak. Sokak szerint a színész már tudja azt, amit a nézők csak sejthetnek.

Mihályfi Balázs elszólta magát / Fotó: Mate Krisztian

Meg kell kérni a kezét apától, de ezt még nem mondjuk

- árulta le a színész az értékelés végén sejtelmesen, mire Luca nagyon zavarba jött, és csak a fejét rázta.