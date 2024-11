Mihályfi Luca rúdtáncolással tette forróvá a Dancing with the Stars színpadát - videó

Mihályfi Luca és Hegyes Bertalan az első pillanattól kezdve a Dancing with the Stars 5. évadának egyik kiemelkedő párosának számítanak, hiszen olyanok, mintha mindketten profi táncosok lennének – ráadásul minden egyes héten egyre jobbak, ezt az erőfeszítést pedig most egy mérföldkőnek számító értékeléssel jutalmazta a műsor zsűrije.

Mihályfi Luca / Fotó: Szabolcs László

Mihályfi Luca rögtön felforrósította a hangulatot, ugyanis rúdtáncolással kezdte az aktuális produkcióját, ami nem csupán emiatt volt emlékezetes, hanem azért is, mert annyira tökéletes volt az előadásuk, hogy a Dancing with the Stars egyik zsűritagja, Juronics Tamás 10 ponttal jutalmazta azt – ebben az évadban ez volt az első ilyen alkalom.

Itt lehet megtekinteni Mihályfi Luca és Hegyes Bertalan táncát, amire összesen 28 pontot kaptak a zsűritől: