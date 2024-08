58 éves lett Halle Berry, még most is hihetetlen formában van – Galéria

Halle Berry évtizedek óta sikeres színésznő, emellett pedig két gyermeket is nevel. A világsztár ma, augusztus 14-én ünnepli 58. születésnapját, bár ez rajta egyáltalán nem látszik, hiszen most is döbbenetes formában van. A jeles nap alkalmából összegyűjtöttük a legemlékezetesebb pillanatait.

Kétgyermekes édesanyaként, a 60-hoz közeledve is elképesztően dögös Halle Berry

Fotó: Walter/Bestimage

Halle színésznői karrierje a 1990-es években kezdődött. Abban az időszakban a legismertebb filmjei közé tartozott az 1992-es Bumeráng és az 1994-es A Flintstone család. Majd 2002-ben szerepet kapott a Szörnyek keringője című moziban, amiért jelölték a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjra, amit afroamerikai színésznőként máig egyedül ő kapott meg ebben a kategóriában. De sokan ismerhetik az X-Men filmek Ciklonjaként, vagy a DC macskanőjeként is, amivel mondhatni beírta magát a filmtörténelembe. De alakított már Bond-lányt is, sőt a közkedvelt John Wick-sorozat harmadik részében és a második Kingsman moziban is kapott szerepet.

Halle Berry magánélete nem volt zökkenőmentes

A szerelemben sajnos nem volt mindig ilyen sikere, hiszen 1993 óta háromszor volt férjnél, de mindháromszor elvált. Bár 2008-ban született egy lánya, de a kicsi édesapjával sem maradtak együtt. Harmadik férjével Olivier Martinezzel pedig egy fia született, de 2016-ban nekik is elváltak útjaik. Halle Berry jelenlegi partnere Van Hunt amerikai énekes, dalszerző, akivel 2020 óta alkotnak egy párt és boldogabbnak tűnnek, mint valaha.

