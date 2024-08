Ilyen egy igazi hősszerelmes! Vastag Csabi így köszöntötte szülinapos feleségét

Az énekes és gyönyörű felesége nem foglalkozik a kapcsolatukat illető kritikákkal, szerelmesebbek, mint valaha. Vastag Csaba és Domján Evelin, ahogy arról mi is írtunk, tavaly hatalmas pompa közepette, gyönyörű szertartáson mondták ki egymásnak a boldogító igent.

Vastag Csaba igazi hősszerelmes (Fotó: TV2)

Vastag Csaba könnyekig hatotta feleségét

A szürke hétköznapok sem tudják megzavarni az énekes házasságát, nagy harmóniában élnek Evelinnel. Vastag Csaba és szerelme nap, mint nap kifejezik egymás iránt érzelmeiket és nem restek megmutatni a nagyvilágnak is, hogy mit éreznek egymás iránt. A pár nemrég ünnepelte első házassági évfordulóját, akkor is megríkatták a követőiket érzelemdús posztjaikkal. De az énekes párja 27. születésnapján is igazán kitett magáért.

Nagyon Boldog Születésnapot kívánok Drága Feleségem. Hosszú volt ez a nap, még hosszabb és dolgosabb ez a hónap, és mégis rövid volt ez az év … Nagyon meg kell becsülnünk az időt, mert minden másodperc érték … A legmulandóbb, mégis a legörökkévalóbb érték. Köszönöm, hogy megszülettél ... Köszönöm, hogy a nagy zajban megtaláltalak és Te is megtaláltál … És Köszönöm, hogy ezeket az értékes pillanatokat egymással oszthatjuk meg … Mégegyszer Nagyon Boldog Születésnapot kívánok

- írta az énekes Instagram-oldalán.

De Vastag Csaba nem elégedett meg a szerelmes köszöntéssel. Testvérével a Debrecen Big Band vendégeként léptek fel Egerben, Evelin a nézőtéren ült. Az egyik pillanatban egy szál vörös rózsával a kezében elkezdte énekelni a Boldog születésnapot című dalt, amihez a közönségből mindenki csatlakozott, mindenki könnyekig hatódott.