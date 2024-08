Vastag Csaba megható sorokkal köszöntötte fel a feleségét: "Nagyon meg kell becsülnünk az időt"

Vastag Csaba másodszor köszönthette fel szerelmét a születésnapja alkalmából, mint a felesége. Az énekes megható sorokkal kívánt a közösségi oldalán boldog születésnapot Evelinnek, majd értékelte az előző születésnapja óta eltelt egy évet.

Vastag Csaba és Domján Evelin tavaly házasodtak össze - Fotó: TV2

Vastag Csaba hálás a feleségének

Mint mondja, hiába sűrű az életük, ami miatt néha azt érzik, hosszúak a napok és a hónapok, mégis gyorsan elszállt ez az egy év. Ezért Csabi nagyon fontosnak tartja, hogy minél jobban megbecsüljék az együtt töltött időt, az örömteli pillanatokat, és még a kihívásokkal teli napokat is, hiszen az idő így is úgy is elrepül, visszahozni pedig nem lehet.

Ezután az énekes hálát adott azért, hogy egymásra találtak a feleségével.

"Nagyon Boldog Születésnapot kívánok Drága Feleségem! Hosszú volt ez a nap, még hosszabb és dolgosabb ez a hónap, és mégis rövid volt ez az év...”

Nagyon meg kell becsülnünk az időt, mert minden másodperc érték... A legmulandóbb, mégis a legörökkévalóbb érték.

„Köszönöm, hogy megszülettél... Köszönöm, hogy a nagy zajban megtaláltalak és Te is megtaláltál... És köszönöm, hogy ezeket az értékes pillanatokat egymással oszthatjuk meg..." – fogalmazott Csaba.

A házaspárnak valóban dolgos éve volt: Vastag Csaba és Vastagné Domján Evelin saját kezűleg felújították az otthonukat, amivel nem sokkal karácsony előtt lettek kész. Márciusban pedig Csaba lett a TV2 vezérigazgatójának a tanácsadója, ami szintén több plusz munkával járt.

A sok elfoglaltság mellett szerencsére sikerült időt szakítaniuk januárban arra, hogy elmenjenek nászútra.

A megható bejegyzést ide kattintva tekintheti meg.