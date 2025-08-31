Marics Petiék buliján szeretett egymásba az Ázsia Expressz két sztárja

Hogy az Ázsia Expressz hatodik szériájának fiatal szerelmespárját malterként tartja egyben szókimondásuk, az gyakorlatilag az első adás első perceiben világossá válik majd. Sofi és Vini olyan szépen tudják sértegetni egymást, hogy azt a „legelvetemültebb” romantikus regények szerzői is megirigyelhetnék. Hogy van ebben a gondolatsorban némi ellentmondás? Van bizony! Mégis, kétség sem fér hozzá, hogy az „egyetlen kis s..gszagom” kezdetű mondat valódi bókként hagyja el Vini száját, miközben szilajul menetelnek a dzsungel közepén.

Az idei Ázsia Expressz legfiatalabb versenyzői lassan négy éve alkotnak egy párt (Fotó: TV2)

Szókimondásból már az első adásban jelesre vizsgáznak az Ázsia Expressz fiatal szereplői

Az Ázsia Expressz „ifi szakosztálya” mindjárt az elején elmondta, hol találkoztak és mióta tart a kapcsolatuk. „Három éve vagyunk együtt, vagyis lassan inkább négy.”

Szerintem már amolyan félstabil kapcsolatnak mondhatjuk azt, amiben vagyunk

– kezdte az Ázsia Expressz kamerájának Németh Vini, akitől kedvese vette át a szót. Így került a képbe Marics Peti, akinek volt némi köze ahhoz, hogy a fiatalok románca szárba szökkent. „Egyébként mi a Maricsék által ismertük meg egymást. A Fannival (Nem az a lány) átmentünk hozzájuk egy buliba, ahol elkezdtük írni a közös dalunkat. Ott ismertem meg a Vinit, és csak ennyit mondtam: Úristen! Ez egy nagyon szép csávó! Már az első pillanattól kezdve megvoltak a szikrák” – idézte fel szerelmük történetének első filmkockáit Ádám Sofi.

Sofi és Vini erőssége a nyers őszinteség (Fotó: TV2)

Vini: „Felismertük, hogy egyikünk sem a normális, chilles, átlagos kapcsolat híve”

A Metropol megkereste Vinit, aki további részleteket is elmesélt az estéről, ami eldöntötte, hogy ők ketten egy pár lesznek. „Együtt buliztunk egész este, és egy ponton, kettesben kifeküdtünk a szabad ég alá és csillagokat bámultunk. Sofi végül hazament, de másnap visszajött, és már akkor megismertem az anyukáját is. Innentől felgyorsultak az események. Találkoztunk Pesten, majd elutaztam Nyíregyházára a születésnapján, és négy nappal később együtt ünnepeltük az én születésnapomat is” – magyarázta lapunknak Vini, aki szerint a kapcsolatuk kezdete óta fontos összetartó erő köztük a nyers őszinteség, aminek az Ázsia Expressz nézői is tanúi lehetnek majd. „Első körben a zene volt a közös hang közöttünk, de nagyon hamar felismertük, hogy egyikünk sem a normális, chilles, átlagos kapcsolat híve.”

Hangos vitáink voltak, de ilyenkor is tudtuk, hogy meg fogjuk oldani a gondot. Mindketten nagyon őszintén és nyersen fogalmazunk, de érezzük, ha átlépünk egy határt.

„Ami pedig talán a legfontosabb, hogy tudunk bocsánatot kérni” – tette hozzá a fiatal előadó. Hogy Sofi és Vini hogyan teljesítenek az Ázsia Expressz kihívásában, az vasárnap estétől kiderül a TV2 képernyőjén.