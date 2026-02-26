Mindenki erre várt: G.w.M több mint egy év után visszatér a színpadra!

Az elmúlt időszakban csend vette körül G.w.M rappert, most azonban új lendülettel és különleges küldetéssel tér vissza. A rajongók lelkesedése már az első bejelentés után megmutatkozott.

Kulcsár Edina párja, G.w.M visszatérése több ezer embernek jelent ingyenes koncertet és közvetve százakat támogat (Fotó: Mediaworks archív)

G.w.M nem akármilyen koncertsorozattal tér vissza

G.w.M több mint egy éve nem állt közönség elé, a hosszabb pihenő alatt tudatosan nem vállalt fellépéseket. Most azonban elérkezettnek látta az időt a visszatérésre, amelyet egy ötalkalmas jótékonysági koncertsorozattal tesz még emlékezetessebbé, melynek összegét a Csodalámpa Alapítványnak ajánlja fel. A bejelentést G.w.M Instagram-oldalán tette közzé, ahol videóban és írásban is megosztotta terveit követőivel. Az első állomás Hajdúnánás lesz, ahol pénteken lép színpadra. Az érdeklődés minden várakozást felülmúlt: az ingyenes jegyek 1-2 óra alatt elfogytak. Varga Márk G.w.M hangsúlyozta, hogy bár a belépés minden helyszínen díjmentes, úgynevezett becsületkasszával készülnek, hiszen az eseménysorozat célja a segítségnyújtás.

Tegnap bejelentettük az öt állomásos jótékonysági koncertet, aminek az első megállója Hajdúnánás, és 1-2 óra alatt elfogytak az ingyenes jegyek, így oda már nem tudtok jönni. Mindenhol ingyenes a belépő, de van becsületkassza, mert mint mondtam, ez egy jótékonysági eseménysorozat. Az összegyűjtött pénzt a Csodalámpa Alapítványnak fogjuk felajánlani, beteg gyerekek részére, akiknek a kívánságait fogják valóra váltani a befolyt összegből

– mondta videójában az énekes.

Itt a következő G.w.M koncert dátuma

A támogatásból olyan kívánságok teljesülhetnek, amelyek örömet és reményt adnak a beteg gyerekeknek: lehet szó tárgyi ajándékról, utazásról vagy különleges élményről. A következő állomás március 6-án Komáromban, a Monostori Erődben lesz, ahol szintén hatalmas érdeklődésre számítanak. A visszatérés tehát nemcsak zenei, hanem emberi szempontból is fontos mérföldkő az előadó életében. A kezdeményezés jól mutatja, hogy a zenész nem felejtette el honnan jött és a reflektorfényen túl is szeretne értéket teremteni – ezúttal a közösséggel együtt, egy jó ügy érdekében.