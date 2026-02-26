Mindenki erre várt: G.w.M több mint egy év után visszatér a színpadra!
Több mint egy év kihagyás után újra mikrofont ragad az ismert előadó, aki ezúttal nemcsak a zenével, hanem nemes céllal is megszólítja rajongóit. G.w.M egy ötalkalmas jótékonysági koncertsorozattal jelenti be visszatérését, amelynek bevételét beteg gyerekek megsegítésére ajánlja fel.
Az elmúlt időszakban csend vette körül G.w.M rappert, most azonban új lendülettel és különleges küldetéssel tér vissza. A rajongók lelkesedése már az első bejelentés után megmutatkozott.
G.w.M nem akármilyen koncertsorozattal tér vissza
G.w.M több mint egy éve nem állt közönség elé, a hosszabb pihenő alatt tudatosan nem vállalt fellépéseket. Most azonban elérkezettnek látta az időt a visszatérésre, amelyet egy ötalkalmas jótékonysági koncertsorozattal tesz még emlékezetessebbé, melynek összegét a Csodalámpa Alapítványnak ajánlja fel. A bejelentést G.w.M Instagram-oldalán tette közzé, ahol videóban és írásban is megosztotta terveit követőivel. Az első állomás Hajdúnánás lesz, ahol pénteken lép színpadra. Az érdeklődés minden várakozást felülmúlt: az ingyenes jegyek 1-2 óra alatt elfogytak. Varga Márk G.w.M hangsúlyozta, hogy bár a belépés minden helyszínen díjmentes, úgynevezett becsületkasszával készülnek, hiszen az eseménysorozat célja a segítségnyújtás.
Tegnap bejelentettük az öt állomásos jótékonysági koncertet, aminek az első megállója Hajdúnánás, és 1-2 óra alatt elfogytak az ingyenes jegyek, így oda már nem tudtok jönni. Mindenhol ingyenes a belépő, de van becsületkassza, mert mint mondtam, ez egy jótékonysági eseménysorozat. Az összegyűjtött pénzt a Csodalámpa Alapítványnak fogjuk felajánlani, beteg gyerekek részére, akiknek a kívánságait fogják valóra váltani a befolyt összegből
– mondta videójában az énekes.
Itt a következő G.w.M koncert dátuma
A támogatásból olyan kívánságok teljesülhetnek, amelyek örömet és reményt adnak a beteg gyerekeknek: lehet szó tárgyi ajándékról, utazásról vagy különleges élményről. A következő állomás március 6-án Komáromban, a Monostori Erődben lesz, ahol szintén hatalmas érdeklődésre számítanak. A visszatérés tehát nemcsak zenei, hanem emberi szempontból is fontos mérföldkő az előadó életében. A kezdeményezés jól mutatja, hogy a zenész nem felejtette el honnan jött és a reflektorfényen túl is szeretne értéket teremteni – ezúttal a közösséggel együtt, egy jó ügy érdekében.
