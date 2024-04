Ilyen volt Várkonyi András aranylakodalma

Nagyszerű ott a fürdő, külső és belső medencék is vannak, ami a hétvégre ígért bizonytalan, illetve esős időjárás miatt kimondottan kellemes. Ezen kívül nagy az öröm, mert most tudtam meg, hogy a fiam lehozza az unokámat is, így a hét második felében kiegészül a család. Az unokám hamarosan 12 éves lesz, de nekem még mindig ‘baba’. Ugyanolyan ez, minthogy a felnőtt fiamra is sokszor mondom azt, hogy kisfiam. Ebből nem lehet kilépni.