Súlyos balesetet szenvedett, majd megműtötték Harsányi Leventét

Kisebb egészségügyi beavatkozáson esett át a népszerű rádiós és televíziós műsorvezető, Harsányi Levente: visszérműtét miatt kellett kés alá feküdnie. Bár a beavatkozás oka a trombózis megelőzése is volt, a mindig jókedvű műsorvezető azt is elárulta, hogy esztétikai okok miatt is jutott erre a döntésre.

Harsányi Levente visszérműtéten esett át (Fotó: Sulyok László / Ripost)

„Szerintem a visszerem egy örökletes betegség volt, legalább 10 éves. Azonban az évek során egyre nagyobb lett, esztétikailag nem volt szép, ezért döntöttem a műtét mellett”– kezdte lapunknak.

„A párom volt az leginkább, aki rábeszélt a beavatkozásra, ugyanis látta, hogy csúnya, az egészségemnek pedig nem tesz jót. Rólam azt kell tudni, hogy nagyon félek minden műtéttől, ezért vártam vele nagyon sokáig. Most viszont eljött az a pillanat, hogy csináljuk meg” – mesélte.

A műtétet Kistarcsán végezték el, egy tapasztalt érsebész irányításával, és Harsányi nem hazudtolta meg önmagát: még a műtőasztalon sem hagyta el a humora.

Hétfőn bementem, majd meg is műtöttek. Az orvosi személyzet nagyon kedves volt. Mikor betoltak a műtőbe, megkérdezték, hogy melyik lábam lesz az érintetett, illetve kérték az amputáláshoz megfelelő eszközöket, mondván, múltkor is csúnyán vágták le a csontot a lábról. Mikor felébredtem, minden rendben volt

– részletezte.

Harsányi Levente rettegett a műtéttől (Fotó: Bors)

A műtét óta már három hét telt el, és a műsorvezető szinte teljesen visszanyerte a régi formáját. „Folyamatosan javul a lábam. Elkezdtem ismét teniszezni, futni, mozogni”– mesélte.

Kitért arra is, hogy a műtét után mennyire kellett vigyáznia az érintett területre.

Emberfüggő, hogy kinek mit javasolnak az orvosok. Erre nincs konkrét válasz. Függ attól, hogy az ember lába milyen állapotban van, mennyire fáj a műtét után, hogyan gyógyulnak be a sebek. Szerencsére én már teljesen jól érzem magam

– árulta el.

Hogy mivel telnek jelenleg a műsorvezető napjai? „A családdal hamarosan megyünk majd nyaralni Olaszországba, azt már nagyon várom. Emellett vezetem a Szerencse Szombatot, nyári fesztiválokon is találkozhatnak velem az érdeklődők. Utóbbiból egy kicsit kevesebb van, de legalább tudok egy kicsit pihenni” – mesélte.