"Tud valaki bármit is róluk?" Megtámadták Harsányi Leventét, most a lakosság segítségét kéri

A népszerű műsorvezető a rajongói segítségét kérte az Instagram-oldalán. Harsányi Levente egy fotót tett közzé, amelyen egy rovarcsípés látható. A képhez írt szövegből egyértelműen kiderül, hogy őt támadta meg egy szúnyog. Ez talán még nem is lenne hírértékű, hiszen ki ne találkozott volna már össze élete során egy alattomos kis vérszívóval, aki megkeserítette az életét néhány órára vagy napra. A gond ott kezdődik, hogy a műsorvezető látta a szóban forgó élősködőt és az eset előtt még soha nem találkozott hasonlóval.

Szúnyog szakértőket keresek. Hang nélkül jön, fekete kis apró testű és ekkora a csípése. Tud valaki bármit is róluk???

– tette fel a kérdést láthatóan kétségbeesetten Levente, s nem tudni, hogy a követőivel együtt megfejtették-e már a rejtélyt.

Fotó: Instagram

Megállíthatatlanul terjednek

A globális szállítmányozás miatt az olyan inváziós fajok, mint amilyen a szúnyog, a poloska és a kullancs több ezer kilométert is utazhatnak anélkül, hogy bármi bajuk esne, így könnyedén megtelepedhetnek hazánkban. Jó példa erre a tigrisszúnyog, amely 2014-ben kezdett elterjedni Magyarországon, pedig Ázsiában őshonos. A rovar képes továbbítani olyan emberre is veszélyes vírusokat, mint amilyen például a sárgaláz vírus, a dengue- és Chikungunya-láz.

Nem a tigrisszúnyog az egyetlen faj, ami itthon elterjedt, a koreai - és a japán bozótszúnyog is egyre nagyobb területet követel magának. Levente leírásának azonban egyik sem felel meg, van viszont egy olyan faj, amire tökéletesen illik a leírás. Egy rendkívül bosszantó típusról beszélünk, apró, legfeljebb 2-3miliméteres termete és hangtalan mozgása miatt szinte teljes mértékben észrevehetetlen. Ez az állat nem más, mint a lepkeszúnyog, ami állatra és emberre egyaránt veszélyes.

A lepkeszúnyognak már négy alfaja ismert Magyarországon

Fotó: Bors

Életveszélyes kórt terjesztenek

A lepkeszúnyog a Leishmania-vírus terjesztéséért felelős. A betegség lappangása több nap, de akár több hét is lehet, idővel bőrfekélyek alakulhatnak ki, amelyekből a kórokozó kimutatható. Bőrelváltozásokat és fekélyeket okozhatnak a szájban és az orrnyálkahártyán, illetve a belső szerveket: lépet, májat, valamint a csontvelőt és a nyirokcsomókat is megtámadhatják. Fontos, hogy ha ismeretlen rovarcsípés esetén kérjük ki egy szakértő véleményét, hiszen akár az életünket is veszélyeztetheti egy-egy vérszívó által terjesztett betegség.