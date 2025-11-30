Nagy nevetések, furcsa megjegyzések: íme a Sztárban Sztár All Stars-elődöntőjének legjobb pillanatai
Galériánkon keresztül ezt most újra felidézheted.
A Sztárban Sztár All Stars 13. adása alatt sem unatkoztak a nézők, több ok miatt sem. Egyrészt ez már az elődöntő volt, másrészt pedig a versenyzők is nagyon felkészültek voltak, és fergeteges produkciókkal léptek színpadra.
Az adás elején már Till Attila megalapozta a hangulatot, aki a levegőből érkezett meg a stúdióba, de Hajós András megjegyzése is emlékezetes maradt. De volt több más érdekes pillanat is, amelyet most galériánkon keresztül újra felidézhetsz, ehhez kattints a képre.
