Nagy nevetések, furcsa megjegyzések: íme a Sztárban Sztár All Stars-elődöntőjének legjobb pillanatai

Galériánkon keresztül ezt most újra felidézheted.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 22:55
fotó TV2 galéria Sztárban Sztár All Stars

A Sztárban Sztár All Stars 13. adása alatt sem unatkoztak a nézők, több ok miatt sem. Egyrészt ez már az elődöntő volt, másrészt pedig a versenyzők is nagyon felkészültek voltak, és fergeteges produkciókkal léptek színpadra.

Fotó: MEDIAWORKS

Az adás elején már Till Attila megalapozta a hangulatot, aki a levegőből érkezett meg a stúdióba, de Hajós András megjegyzése is emlékezetes maradt. De volt több más érdekes pillanat is, amelyet most galériánkon keresztül újra felidézhetsz, ehhez kattints a képre.

Sztárban Sztár All Stars: mutatjuk a 13. adás legjobb pillanatait

