Eldőlt: ő búcsúzott az elődöntő végén a Sztárban Sztár All Starstól

Mutatjuk, hogy kik lesznek ott az ország házibuljának döntőjében!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 22:53
Módosítva: 2025.11.30. 22:59
búcsú TV2 Sztárban Sztár All Stars kieső

A Sztárban Sztár All Stars vasárnap este már a 13. adásával tért vissza. A tét pedig nem volt kisebb, mint a döntőbe jutás.

Egy versenyzőnek megint búcsúznia kellett Fotó: MEDIAWORKS

Az elődöntőben Dér Heni, Freddie, Vavra Bence, Veréb Tamás szerepelt, akik egy egyéni produkcióval és az előző évad egy-egy versenyzőjével alkotott duettel léptek színpadra. Mindenki fantasztikus teljesítményt nyújtott, mindkét előadásuk alkalmával, azonban a döntőbe nem juthatnak be mindannyian. Egy valakitől ma is búcsúzni kellett.

Az egyéni és a duett produkciók után jött az elsőkörös szavazás, amelynek a végén kiderült, hogy a napi győztes Vavra Bence lett, így ő azonnal bebiztosította a helyét a jövő heti döntőben. Ezután következett a második körös szavazás, ahol szintén a nézők döntöttek. Dér Henit megmentették azok, akik szavaztak, de Freddie és Veréb Tomi veszélyzónába került. Ezt követően jött a végső eredményhirdetés, amikor kiderült, hogy ki az, aki folytathatja a versenyt. Ő nem más volt, mint Freddie.

A Sztárban Sztár All Stars 13. adásának kiesője tehát Veréb Tomi.

 

