Véres invázió: 51 szúnyogmarás egy séta alatt– Miért nem irtanak Óbudán?

Kiakadtak az óbudaiak, szerintük borzasztóan sok a szúnyog a kerületben, mert nincs megfelelő gyérítés. Olvasónk kutyáját vitte le a napokban sétálni, és elmondása szerint össze-vissza csípték a vérszívók. „Csak a bal lábamon 51 csípést számoltam” – írta Krisztina.

Földi gyérítés Fotó: Vajda János

Olvasónk esete nem kivételes, több óbudai csoportban népszerű a téma, hiszen mindenkit zavarnak a szúnyogok. Többen úgy vélik, megváltozott a vérszívók gyérítése. „Szerintem nem irtják halálosan a szúnyogokat, valamilyen öko-szert használnak, és az egész lakótelep ki van akadva”– írta egy kommentelő az egyik kerületi csoportban. „Kétszer ígérték, hogy földi irtás lesz, de senki nem látta a kocsit” – jegyezte meg egy másik óbudai.

A Metropol megtudta, hogy májusban és júniusban is végeztek földi gyérítést a III. kerületben, legutóbb a Római-parton. Ezzel együtt, a sok esőzés miatt, valóban rengeteg a szúnyog, és méretük is nagyobb sok esetben a megszokottnál. A központi gyérítést egyébként a katasztrófavédelem irányítja, de minden önkormányzatnak van lehetősége saját költségén irtást végeztetni. Talán Óbudának is ezt kellene tennie, hiszen rekordköltségvetéssel gazdálkodik, a pénz nem lehet akadály.

A szúnyogok több betegséget is terjesztenek, jobb megelőzni a csípést Fotó: MNStudio

Az önkormányzatnak kell jelezni az inváziót

A központi szúnyoggyérítési program azokra a területekre terjed ki, ahol a szúnyoginvázió a legnagyobb méreteket ölti. A munkálatokat a katasztrófavédelem irányítja, de a kezeléseket szakemberek végzik, minden esetben a közegészségügyi hatóság által engedélyezett irtószerekkel. A központi szúnyoggyérítés helyét rovartannal foglalkozó szakértői vizsgálatok állapítják meg. A helyismerettel rendelkező szakemberek ismerik a szúnyogok tenyésző, és a kifejlett szúnyogok előfordulási helyeit. Ezeken a pontokon mérik rendszeresen a csípésszámot, továbbá a vízben fejlődő szúnyoglárvák számát. Az adatokat kiegészítik a többi között az állampolgárok által az önkormányzatok felé jelzett bejelentésekkel. Ezért érdemes az óbudaiaknak jelezni, hogy hol tapasztalják a legtöbb szúnyogot.

Gyéríteni többféle szerrel és módon is lehetséges

A kommentelők szerint nem halálos a gyérítés, és az újfajta öko-permet nem hatékony. Ilyet azonban lárvagyérítéshez alkalmaznak, nem általánosságban mindenhol és mindenhogyan.

Biológiai lárvagyérítés

Egy baktérium által termelt, fehérjetartalmú készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire a vízbe. A kisebb vízfelületekre járműre szerelt permetezővel, a nagyobb vízfelületekre pedig repülővel juttatják ki az anyagot. A környezetbarát szer az alkalmazott dózisban kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, ártalmatlan minden más élőlényre. Ez a módszer a kifejlett szúnyogok elleni védekezéshez nem alkalmazható, csak az utánpótlásuk csökkenthető a lárvák elpusztításával. A biológiai módszer alkalmazása elsőbbséget élvez minden olyan esetben, amikor ezt a helyszín és az időjárási viszonyok, illetve az évszak lehetővé teszi, azonban erre nincs mindig lehetőség. Mindezeken túl a szúnyogok élőhelyeinek jelentős része magántelkeken található. Nem lehetséges tehát kizárólag biológiai eljárással védekezni a szúnyogok ellen, mivel lehetetlen felkutatni és kezelni minden egyes pocsolyát, kerti vízzel teli hordót, vagy vödröt.

A szúnyogokon kívül más élőlényre nem ártalmas a kémiai permet Fotó: Varga György

Kémiai szúnyoggyérítés; földi kijuttatással

A kémiai szúnyoggyérítés során egy piretroid hatóanyagú irtószert permeteznek a szakemberek földi úton, azaz platós autón rögzített berendezések segítségével. Az irtószer a kijuttatott mennyiségben emberekre, meleg vérű állatokra, növényekre ártalmatlan, az csak többezerszeres dózisban fejtene ki negatív hatást.

Tudtad? A lakosságnak is irtania kell a szúnyogokat

A lakosságnak is kötelessége a szúnyogok szaporodásának akadályozása otthonukban. Erre a célra az EMMI Kórházhigiénés és Járványügyi Felügyeleti Főosztálya felhívást (posztert) készített, melyet a kormányhivatalok az önkormányzatokon és a helyi sajtón keresztül a lakossághoz is eljuttatnak. A felhívás mellett tájékoztató anyagot készítettek a szúnyogok ártalmával, az általuk terjesztett betegségekkel, az egyéni védekezés lehetőségeivel kapcsolatban.

