Ebola, sárgaláz és társai: ezeket a súlyos betegségeket terjesztik az idei szúnyogok

Az utazási korlátozások feloldásával Magyarországon is megjelentek az ázsiai tigrisszúnyogok, amelyek olyan szörnyű fertőzéseket hurcolhatnak be, mint a sárgaláz, a Zika-vírus, a Dengue-láz vagy az ebola. A kutatók ezért most a lakosság segítségét kérik terjedésük megakadályozásához.

Fotó: nechaevkon

Az ökológiai kutatóközpont legutóbbi közleménye alapján a június elején lehullott nagy mennyiségű csapadékot követő meleg miatt az inváziós csípőszúnyogok tömeges megjelenése várható. Emiatt arra kérik a lakosságot, hogy ha ismeretlen fajtájú csípőszúnyoggal találkoznak, küldjenek belőle példányt a fogás helyének és idejének megjelölésével az Ökológiai és Botanikai Intézet vácrátóti címére, vagy legalább a róla készült fotót a szunyog@ecolres.hu címre. A MosquitoAlert magyar nyelvű mobiltelefonos applikáció is segítséget jelenthet ebben.

Az inváziós csípőszúnyogok azért veszélyesek, mert több olyan kórokozót terjeszthetnek, amelyet a magyarországi csípőszúnyogfajok nem. Ráadásul nemcsak az embereket fertőzhetik meg, hanem a háziállatokat és a vadakat, a kétéltűeket, hüllőket és madarakat is, így állatról emberre terjedő kórokozókat is terjeszthetnek.