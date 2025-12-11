"Meghalt a bátyám, de én annak örülök, hogy ismerhettem ennyi ideig" - Harsányi Levente őszinte vallomása

Harsányi Levente őszintén nyílt meg a Borsnak és mesélte el traumáit. Úgy érzi, a problémák mindig tömegesével jönnek nála. Most felfedte, miken ment keresztül és hol tart most a feldolgozásban. A humor mögött rejlő énje sokakat megindított és története még többeket megérintett.

Harsányi Levente őszintén nyílt meg traumáiról Fotó: Sulyok László / Ripost

Harsányi Levente három traumát is átélt egymás után

Egy műtét, a párommal való szakítás és a testvérem elvesztése. Úgy gondoltam, az élet elosztja, de én mindig így egybe kapom ezeket

– vallotta be a Palikék Világa podcastben, ahol először beszélt erről nyíltan.

Később elmondta, hogy nem volt tervezve, hogy ennyire elmélyülnek a beszélgetésbe. Úgy érezte, elkapta valami, amitől egyszerűen kijöttek belőle az őszite szavak. Nem is készült a beszélgetésre, mégis úgy érzi - azóta minden megváltozott.

Harsányi Levente testvére elvesztése és szakítása óta ma már egészen másként tekint a veszteségekre.

Ha elfogadod, hogy a fejed fölött írja a forgatókönyvet az Isten nevű rendező, akkor egyszer csak hagyod az életet, hogy úgy jöjjön, ahogy szeretne. Meghalt a bátyám, de én annak örülök, hogy ismerhettem ennyi ideig. Elhagyott a szerelmem, de ez sem véletlen, így kellett történnie

– vallotta be.

A podcast óta teljesen megváltozott minden.

Nehezen nyitok általában, ezt mindig megkaptam a párkapcsolataimban. Nagy csalódás után az ember, mint egy virág, összezárja szirmait, hogy ne érje több fájdalom

– mesélte a Borsnak Harsányi Levenente.

Hozzátette, hogy a pozitív visszajelzések éltetik és a fájdalmak ellenére nem engedi, hogy a veszteségek tönkretegyék mindennapjait.

Ez az új hozzáállás hozzájárulhat egy új kapcsolathoz is. Harsányi Levente szakítása után már teljesen más emberként fog belépni egy kapcsolatba, viszont nem siettet semmit, jelenleg jól érzi magát.