Kiderült Pamela Anderson féltve őrzött titka: össze akart házasodni Michael Jacksonnal

Pamela Anderson, a Baywatch sztárja bevallotta, hogy Michael Jackson volt a gyerekkori szerelme, és hogy „nagyon csalódott” volt, amikor a pop néhai királya nem kérte meg a kezét.

Pamela Anderson Fotó: Getty Images via AFP

Azt hittem, hogy feleségül akar venni. Aztán találkoztam vele, és nem kérte meg a kezemet! Nagyon csalódott voltam

– mondta az 57 éves színésznő és egykori szexszimbólum.

Pamela a W magazinnak adott nyilatkozatában mesélt találkozásáról Michael Jacksonnal, akibe fülig szerelmes volt kicsi kora óta, azonban csalódnia kellett. Az ikonikus énekes nem hívta el randira.

Elismerte azt is, hogy gyakran fél az emberektől. Jamie Lee Curtis színésznőtől egyenes megrémült, amikor a 2024-es The Last Showgirl című drámafilm forgatásán először találkoztak, de Jamie lenyugtatta.

Azt mondta: „De amint találkoztam vele, megragadt a vállamnál fogva, a szemembe nézett, és azt mondta: »Ezt érted tettem«. Minden fenntartásom, félelmem és bizonytalanságom azonnal elszállt.”

Pamela az interjúban azt is elárulta, hogy soha nem látott még egy részt sem a Baywatchból, mert utálja visszanézni magát a képernyőn.