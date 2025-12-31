Rácz Jenőék vezetik a listát: ezek voltak 2025 legdrágább luxusutazásai

Itt vannak 2025 legdrágább luxusutazásai, amelyeken híres magyar sztárjaink vettek részt, többek között Rácz Jenő, Metzker Viki és Bódi Gusztiék. A celebek kedvenc úti célja toronymagasan Dubaj lett, de Amerika, Ázsia és a mediterrán régió is népszerű volt.

Rácz-Gyuricza Dóra férjével, Rácz Jenővel sokat utazik, mert rengeteget dolgoznak mindketten, így csak egy nyaralás során tudnak pihenni (Fotó: Instagram)

Rácz Jenő felesége, Rácz-Gyuricza Dóri a luxus nagykövete?

A sztárséf az idei évet is utazástervezéssel indította. Toszkáni gasztro útjuk alatt Jenő elárulta, hogy tavasszal és nyáron több exkluzív élményre épülő luxusutazást tervezett a családjával.

Olyan utakat szervezünk, ahol a gasztronómia és a helyi kultúra mély találkozása adja az élményt. Nem turista módra, hanem igazán belülről

– mondta.

A tervek között szerepelt Mallorca, Las Vegas, New York, ősszel pedig Brazília, ahol Dóri családjával találkoznak. Az évet pedig Maldív-szigeteki pihenéssel zárják. Jenőék november végén Dubajba is ellátogattak, ahol több napig luxuskörülmények között töltődtek fel és készülnek a karácsonyi időszakra.

Bódi Margó férje, Guszti úgy döntött idén nem fognak elutazni karácsonykor (Fotó: Mediaworks archív)

Bódi Gusztiéknál 10 év Thaiföld után Dubaj lett az új kedvenc

Bódi Margó és Guszti egy évtizede minden karácsonyt Thaiföldön töltöttek, ám idén szakítottak a hagyománnyal és itthon szerető családjuk körében fogják tölteni a karácsonyi időszakot. Viszont nem kellett elfelejteniük a pihenést, hiszen egy fellépésre kaptak meghívást Dubajba a Mulatós Magyarok rendezvényre, így a család is velük utazott.

Nagyon jót tett ez a kis kikapcsolódás. Felléptünk, aztán még maradtunk egy hetet, hogy felfedezzük Dubaj csodáit

– mesélte Margó.

Magyar idegenvezető segítette őket, és eljutottak többek között Abu Dhabi-ba is, ahol a mecsetek és a modern látnivalók teljesen lenyűgözték őket.

Dulin Metta vagyona megengedi számára azt, hogy egy hónapot Dubajban töltsön (Fotó: Dulin Metta)

Dulin Metta egy hónap luxusa

A Kőgazdag Fiatalok szőkesége az Ázsia Expressz kalandjai után visszazuhant a fényűzésbe, egy teljes hónapot töltött Dubajban.

Bár társasággal érkezett, végül egyedül maradt:

Nem egyedül jöttem ki Dubajba, de egyedül megyek haza. Nem dráma, így hozta az élet. Néha jó egyedül lenni

– mondta sejtelmesen.

Metzker Viki – bikinik, luxus és reflektorfény

DJ Metzker Viktória is Dubajban pihente ki a fellépések fáradalmait. A tengerpart, a luxuséttermek és a látványos programok pillanatait rendszeresen megosztotta követőivel. A fotók most is óriási visszhangot váltottak ki, ahogy Vikinél lenni szokott.