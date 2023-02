Döbbenetes részletek a 13 éves kislányt megerőszakoló békési tanárról

Azonnali hatállyal menesztették a Békés vármegyei általános iskolából a pedofil hajlamú történelem tanárt, akiről a PestiSrácok megírta, hogy egy 13 éves kislánnyal fajtalankodott, és már le is tartóztatták, méghozzá a gyermek apjával együtt. A riport közzététele után többen jelentkeztek, amelyekből további gyomorforgató részleteket tudtak meg "N. Z."-ről.

történelem tanár a megalapozott gyanú szerint 13 éves, azaz fiatalkorú lánnyal fajtalankodott, ráadásul a gyermek ellen saját apja is követett el a nyomozás adatai szerint szexuális visszaélést, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság, illetve a Békés Vármegyei Főügyészség is megerősítette, így az ügynek két gyanúsítottja van és mindkét férfi letartóztatását elrendelte a bíróság. A rendőrség válaszában azt is leírta, hogy

MINDKÉT GYANÚSÍTOTT EGY 13 ÉVES GYERMEK SÉRELMÉRE KÖVETETT EL A MEGALAPOZOTT GYANÚ SZERINT SZEXUÁLIS CSELEKMÉNYT, AZ EGYIK GYANÚSÍTOTT PEDIG A GYERMEK APJA.

A PS megkereste az érintett tankerület vezetését is, akik azóta válaszoltak a kérdéseikre: az intézményvezető számára 2023. február 7-én vált részben ismertté a bűncselekmény gyanúja, amit azonnal jelzett a tankerületi központ részére. A bűncselekménnyel gyanúsított férfi 2022 szeptembere óta tanított óraadóként, megbízási szerződése azonnali hatállyal felmondásra került 2023. február 7. napján.

A békés vármegyei pedofil tanár

Elképesztő részletek derültek ki

A történet több elképesztő részletét helyi forrásaitól tudta meg a lap: egyik informátoruk személyesen érintett, ugyanis közeli családtagjának gyermeke is ebbe az iskolába jár. Másik forrásuk N. Z., vagyis a történelemtanár orosházi múltjára lát rá jobban, személyesen ismeri a férfit. Az általuk közölt információk egy része azóta szerzett belső, de nem hivatalos információk alapján helyi szóbeszéd, meg nem erősíthető. A gyanúsítottak helyzete a teljesebb kép alapján azonban most még súlyosabb, mint eddig gondolható volt. A Békés vármegyei pedofilbotrányt közelről ismerő forrás szerint

A 13 ÉVES ÁLDOZAT NEM A NEVELT LÁNYA, HANEM VÉR SZERINTI GYERMEKE A SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉSSEL GYANÚSÍTOTT APÁNAK.

Valóban terjed olyan pletyka, hogy az apa ajánlotta fel a gyerekét a történelemtanárnak, de erre vonatkozóan nem merült fel adat. Az édesapa az, aki a bűncselekmény gyanúját bejelentette a rendőrségen. Az őrizetbe vételére azért került sor, mert a fiatalkorú lány kihallgatása során elmondta: saját apja is folytatott vele szexuális cselekményt, méghozzá már évekkel ezelőtt.

AZT EGYELŐRE NEM TUDNI, HOGYAN KERÜLT A GYERMEK A TANÁR LAKÁSÁRA.

A kislányt 10 éves kora óta ronthatta meg. (A kép illusztráció!)

Úgy tudni, a kiskamasz azt mondta a rendőröknek, ő levetkőzött, Z. bácsi pedig csak nézte őt meztelenül, közben önkielégítést végzett. A 13 éves lánytól a nyomozók megkérdezték, volt-e már szexuális kapcsolata (ennek abból a szempontból lehet jelentősége, hogy megrontásról beszélhetünk-e), mire a gyermek azt mondta, hogy

10 ÉVES KORA ÓTA MÁR NEM SZŰZ, ÉS SAJÁT ÉDESAPJA AVATTA BE.

Jelenleg mind a két férfi, az áldozat édesapja és N. Z. történelemtanár is letartóztatásban van. Kiderült: már a tanár előző munkahelyén, egy orosházi általános iskolában is felmerültek aggályok a pedagógussal, ott emiatt szűnt meg a munkaviszonya.

A lap megkapott több elmentett üzenetet, amelyeket akkoriban küldözgetett egy volt tanítványának. Az a lány a zaklatás idején 15 éves volt. A kimentett beszélgetés képernyőfotóit összevetették N. Z. profiljával: mind a név, mind a profilkép megegyezik, a kép nem szerkesztett. Ezeket a képeket nem publikálták a férfi jogaira hivatkozva.

Legbelsőbb gondolataimat mondom el most NEKED... Indulhat? Persze talán Te is...

– kezdte a tanár a beszélgetést a fiatalkorúval Messenger-üzenetben. Majd elmeséli, mekkora tévedés volt a házassága, és hogyan vált el hét évvel ezelőtt. A kislány vigasztalni kezdi, hogy senki sem tart örökké, és öntene lelket "Z. bácsiba", aki ettől egyre jobban beindul. A kamasz láthatóan nem is érti sokáig, mi történik. Amikor leesik a tantusz, zavarba jön, és szabadulni próbál.

Írhatok Neked erotikus üzeneteket? (köztünk maradjon...) ha nem, semmi gond...

– így folytatja a tanár "úr". És mivel a lány nem érti, megkérdezi, udvarolhatna-e következmények nélkül, mert kedves női lélekre vágyik. Erre a tini csak annyit válaszol, hogy nem lesz következménye, és a további udvarlást, miszerint mennyire hiányoznak tanár úrnak a volt diákok és főleg ő, azzal próbálja hárítani, hogy ez a természetes, hiszen ők "nagyok lettek", de majd találkoznak az osztálytalálkozón. Z. bácsi nem éri be ennyivel, tovább próbálkozik, egyre konkrétabban:

a héten találkoztam Katival és Csillával az utcán, alig bírtunk elszakadni egymástól, fél órát beszélgettünk

– írja. (A felemlített neveket a PS megváltoztatta.) A volt tanítvány már próbálná lezárni az egyre kellemetlenebb beszélgetést, és csak tőmondatban válaszol, miszerint van pár dolog, amit szívesen osztanak meg a régi tanárokkal. Z. bácsi erre fellelkesül:

meg is döglöm értetek, Értetek... Az erotikust meg úgy értsd: olyan kedvesen, udvarlósan írnék Neked, mintha korod béli lennél. Csajoznék... Nagyon hiányoztok! Hiányzol!

Aztán megkérdezi, meddig mehet el, hogy a lány ne vegye rosszindulatnak. A volt tanítvány azt válaszolja, nem veszi rosszindulatnak, de azonnal átvált magázásba, amit Z. bácsi számon is kér rajta, és tovább édesgeti, próbálja magához édesgetni, elbűvölni az egyre inkább megszeppenő kiskamaszt. Először még arról ír, mennyire szereti, hogyan bújna hozzá, ha a kislány megengedné persze. Innentől bármit ír, kérdez, a lány csak ezt ismételgeti: "Nem tudom", "Nem tudom".

És ha megsimogatnám a kis feneked, avagy a kebled? Keltene benned finom érzéseket? Kis vadmacska... Persze el is utasíthatnál, ha kellemetlennek éreznéd. Csak gondold el: összebújva, mély, dörmögő hang. Mélybarna szemek néznének a kis szemeidbe. Kedves pillanat lenne. Ja és mezítláb. A lábujjaink is egymáshoz érnének. Nem zavaró, hogy ilyeneket írok neked?

– a kamasz nem válaszol. További noszogatásra már egyértelműen elutasít: nem, nem lenne helyes döntés. De mivel hozzáteszi félszegen, hogy "nem bánt meg Z. bácsi", amaz felbátorodik és nekifut megint:

akkor csak képzeletben, virtuálisan megsimogathatom a kis kebleid? Tudom, ez azért már... Tudom... De csak ha kellemesnek, finomnak éreznéd... Hidd el, nekem is furcsa lenne. De persze csak így írásban... Megengednéd? Indítsd be a fantáziád! Bizonnyal semmi sem történik majd, de attól talán el lehet képzelni.

Aztán azt is megkérdezi, ha megcsókolná, ő visszacsókolna-e. És azzal folytatja, hogyan simogatná a melleit, a fenekét, csupa finom szeretettel, de ha nem engedné a lány, akkor sincs semmi baj.

Azért nagy Szeretés!

Ugyan a tini ezután már csak jó éjszakát kíván, a lementett üzenetek szerint még aznap éjjel, sőt, napokig bombázza üzenetekkel Z. bácsi. Először csak a fenti társalgást követően egy órával arról biztosítja, hogy ez csak játszadozás volt, csak játszott a gondolattal, és meg is kapta, amire vágyott. Majd mivel nem kap választ továbbra sem, aggódni kezd, és arra kéri a fiatalkorút, tartsa a diszkréciót, törölje az üzeneteit. A fentiek jól mutatják: akkor N. Z. már minimum játszott a gondolattal és próbálkozott.

Volt, amikor már átlépte a határt

Perverziója később, következő iskolájában a folyamatban levő büntetőeljárás alapján tettekig jutott, és a korábbi 15 éves kamasz helyett egy 13 éves akadt a horogra.

A TÖRTÉNET TÖKÉLETESEN ÁBRÁZOLJA AZT A MÓDSZERT, HOGYAN ÉRIK EL AZ ÖNKÉNT BELEGYEZÉST A NEHEZEBB SORSÚ, KISZOLGÁLTATOTT HELYZETŰ GYERMEKEKNÉL TÖBB SIKERREL, HOGY AZTÁN BELEEGYEZÉSES KAPCSOLATRA HIVATKOZVA KERÜLJÉK EL A BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGRE VONÁST.

Egyébként ezt a módszert a pedofilok, efebofilok – és nevezzük őket akárminek is – tökélyre fejlesztették, és darknetes pedofilfórumokon oktatóanyagokkal segítik is egymást a módszert elsajátításában. Z. bácsi Békés vármegyei 13 éves áldozata jelenleg a nagymama felügyelete alatt, már biztonságban van.

Ki volt szolgáltatva a gyermek

Az újságírók informátora meg is nevezte a települést, majd miután beszélt a PS munkatársaival, kiderült, komoly rálátása van az ügyre. Rokona gyermekei is ebbe az iskolába járnak. Elmondta, hogy az áldozat egy 13 éves kislány, akit az édesanyja a volt párjánál hagyott, évek óta a nevelőapával élt a gyermek.

A FÉRFI ÁLLÍTÓLAG MENTÁLISAN ZAVART, KOMOLY PSZICHÉS PROBLÉMÁI VANNAK, ÉS AZ IS FELMERÜLT, HOGY Ő MAGA IS ABUZÁLHATTA A GYERMEKET, MAJD NEMRÉG PÉNZÉRT ADTA ÁT TESTI ÖRÖMÖK KIÉLÉSÉRE A PEDOFIL HAJLAMÚ TÖRTÉNELEM TANÁRNAK.

A PS egyik másik helyi forrása, aki mint kiderült, személyesen ismeri az ominózus tanárt, további gyomorforgató részleteket árult el. Úgy tudja, a nevelőapa identitászavaros, extrém szexuális aberrációi vannak. (A kép illusztráció!)

A PS egyik másik helyi forrása, aki mint kiderült, személyesen ismeri az ominózus tanárt, további gyomorforgató részleteket árult el. Úgy tudja, a nevelőapa identitászavaros, extrém szexuális aberrációi vannak. Korábban egy idős nővel is élt együtt, aztán megismerkedett a volt párjával, aki már magával hozott egy gyermeket a kapcsolatba, majd amikor megromlott a viszonyuk, a nő a kislányt is hátrahagyva lépett le. A férfi évek óta nevelte a gyermeket úgy, hogy az egész falut megbotránkoztató, nyíltan vállalt szexuális devianciáktól szenved. Például

GYAKORI SZOKÁSA VOLT, HOGY NŐI RUHÁBAN JÁRKÁLT A FALUBAN.

Azt senki sem tudta megmondani, hogy miként derülhetett fény a történelem tanár pedofil hajlamára, vagyis honnan tudhatta a nevelőapa, hogy ha felkínálja a tanárnak a gyermeket, az kapva kap a lehetőségen, és nem pedig azonnal feljelenti. Az előbbi történhetett.

A HELYIEK ÚGY TUDJÁK, N. PÉNZT IS ADOTT A GYERMEKKEL VALÓ EGYÜTTLÉTÉRT.

Először csak a tanárt vitték el a rendőrök, később vették őrizetbe a nevelőapát is

– mondta forrásuk. Ő úgy tudja, a tanár a kihallgatása során számolt be arról, hogy a nevelőapa kínálta fel neki a kislányt, a 13 éves kiskamasz gyermek pedig beleegyező magatartást mutatott, sőt azt mondta, nem új számára a kérés. Ezen a ponton merült fel, hogy a nevelőapa is érintett lehet az abúzusban. Ezt a verziót alátámasztani látszik, hogy két férfit tartóztattak le, akik a rendőrség megalapozott gyanúja szerint kiskorú sérelmére követtek el szexuális bűncselekményt. A portál informátora azt mondta, régről ismeri a letartóztatott pedagógust, Az utóbbi években egyre zűrösebb életet élt, és felesége is elhagyta. A PS forrása szerint

MÁR KORÁBBI ISKOLÁBÓL IS, AHOL TANÍTOTT, A GYERMEKEK VÉDELMÉBEN KEZDEMÉNYEZTÉK AZ ELTÁVOLÍTÁSÁT,

arról ugyanakkor nincs tudomásuk, hogy új munkahelyén tudtak volna a kétes előéletéről.

Fiatalkorában csendes, szolid, nagyon okos ember volt, de zárkózott, és mindig volt benne valami furcsa. Ez, ami történt, azonban teljesen letaglózott. Soha nem néztem volna ki belőle

– mondta a PS forrása.