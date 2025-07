A régészek is meglepődtek: óriási felfedezést tettek, erre nem számítottak

Szerintem valami egészen más zajlott itt Magnában. Már ebből a kis mintából is világosan látszik, hogy ezek a cipők átlagosan sokkal nagyobbak, mint a Vindolandában talált darabok. Bár a Magna-leletek még nem estek át a konzerválási folyamaton, míg a vindolandai cipők igen, és bár figyelembe vettük a maximális, akár 1 cm-es zsugorodást is, még így is rendkívül nagynak számítanak ezek a cipők.