Vitályos Eszter erős bejegyzést és kisfilmet osztott meg a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján

„Ma van a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja” – írja 2025. november 25-ei Facebook-bejegyzésében Vitályos Eszter.

Fotó: Koszticsák Szilárd

Majd így folytatja a kormányszóvivő: „Sok bántalmazott nő történetét hallgattam végig. És újra meg újra ugyanaz a hideglelős minta rajzolódik ki: a bántalmazó két arcot visel. A külvilág felé elbűvölő, kedves, figyelmes – a »tökéletes férj«, aki mindenkit levesz a lábáról. Mosoly, udvariasság, simulékony modor. A nagy színjáték. De a négy fal között lehull az álarc. Ott bukkan elő az igazi arca: az érzelmi és verbális bántalmazás, a fenyegetések, a megalázás, a nő önbizalmának módszeres lerombolása. A féltékenységből vagy kontrollvágyból fakadó dührohamok. Repülnek a szavak, amelyek mélyebben vágnak bármilyen eszköznél. És vannak otthonok, ahol olykor tényleg repül valami: a nadrágszíj, a könyv… vagy előkerül a konyhakés. Ha a nő összeszedi erejét és elválik a bántalmazótól, akkor az elindítja a lejárató kampányt ellene.”

Bejegyzését a következő gondolattal és kisfilmmel zárja Vitályos Eszter: „A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján a legfontosabb, amit tehetünk: nem dőlünk be a bántalmazók kétszínű szerepjátékának – és kimondjuk az igazságot azok helyett, akiknek a hangját elnémították.”