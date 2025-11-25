RETRO RÁDIÓ

Vitályos Eszter erős bejegyzést és kisfilmet osztott meg a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján

A kormányszóvivő a Facebook-oldalán posztolt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.25. 12:44
Módosítva: 2025.11.25. 17:17
Vitályos Eszter kormányszóvivő nők elleni erőszak

„Ma van a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja” – írja 2025. november 25-ei Facebook-bejegyzésében Vitályos Eszter.

VITÁLYOS Eszter
Fotó: Koszticsák Szilárd

Majd így folytatja a kormányszóvivő: „Sok bántalmazott nő történetét hallgattam végig. És újra meg újra ugyanaz a hideglelős minta rajzolódik ki: a bántalmazó két arcot visel. A külvilág felé elbűvölő, kedves, figyelmes – a »tökéletes férj«, aki mindenkit levesz a lábáról. Mosoly, udvariasság, simulékony modor. A nagy színjáték. De a négy fal között lehull az álarc. Ott bukkan elő az igazi arca: az érzelmi és verbális bántalmazás, a fenyegetések, a megalázás, a nő önbizalmának módszeres lerombolása. A féltékenységből vagy kontrollvágyból fakadó dührohamok. Repülnek a szavak, amelyek mélyebben vágnak bármilyen eszköznél. És vannak otthonok, ahol olykor tényleg repül valami: a nadrágszíj, a könyv… vagy előkerül a konyhakés. Ha a nő összeszedi erejét és elválik a bántalmazótól, akkor az elindítja a lejárató kampányt ellene.”

Bejegyzését a következő gondolattal és kisfilmmel zárja Vitályos Eszter: „A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján a legfontosabb, amit tehetünk: nem dőlünk be a bántalmazók kétszínű szerepjátékának – és kimondjuk az igazságot azok helyett, akiknek a hangját elnémították.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu