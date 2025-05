Ez mekkora! Elárulta a magyar orvos az élet értelmét

„Jó esetben egész életünkben keressük az élet értelmét” – írja dr. Mangó Gabriella legutóbbi Facebook-bejegyzésében. A gyöngyösi háziorvos azonban nem áll meg itt, közhely helyett fejest ugrik a saját múltjába, melyet komoly életbölcsességgel vegyít. Így folytatja: „Az élet értelmét keresni olyan, mint amikor az egyik gyerkőcöm csak a görcsös tejbegrízt szerette. Amit normális esetben elfuseráltnak minősítenénk. Az életben is vannak pillanatok, amelyek nehezek, de ha feljutsz újra a nehéz pillanat után a víz tetejére, rájössz, hogy milyen szép vidékre is sodort a víz, amíg a víz felszíne alatt voltál.” Ismerős kép? A következő is az lesz!

„Az életben is vannak pillanatok, amelyek nehezek, de ha feljutsz újra a nehéz pillanat után a víz tetejére rájössz, hogy milyen szép vidékre is sodort a víz, amíg a víz felszíne alatt voltál.” (Fotó: Pexels/Asad Photo Maldives – Képünk illusztráció)

„Mint biliárdasztalon a golyók, az egyiket meg kell ahhoz pöccinteni, hogy mozduljon az, aminek mozdulnia kell. Ami rossz, nem biztos, hogy a károdra lesz, és ami jó, az sem biztos, hogy mindig előre visz.”

„Mint biliárdasztalon a golyók, az egyiket meg kell ahhoz pöccinteni, hogy mozduljon az, aminek mozdulnia kell” (Fotó: Pexels/Boys in Bristol Photography)

„Este lett ma is. Kint ülök a teraszon, és nézem az égboltot. A sötétség nem mindig félelmetes. A felhők nélkül nincs eső sem. És ugyan lehet, hogy ha esik, megázunk, de életben maradnak a növényeink, a vizeink felfrissülnek, és előbb-utóbb mindig feljön a nap” – olvasható tovább a doktornő gondolatmenete. Dr. Mangó Gabriella ennél a pontnál pedig kimondja a kulcsmondatot: „Az élet értelme az élet maga.”

Dr. Mangó Gabriella elárulja az élet értelmét (Fotó: dr. Mangó Gabriella)

Ám nem így zárja gondolatmenetét, lendületet is ad útravalóul figyelmes hallgatóságának: „Merjetek élni, a nehézségek és könnyebbségek útvesztőjében!”