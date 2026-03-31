Sokkoló betegség a brit királyi családban: rákkal diagnosztizálták a herceget

II. Erzsébet királynő férje évekig küzdött a gyilkos kórral a színfalak mögött. Egy új életrajzi könyvből kiderült, hogy Fülöp herceget halála előtt nyolc évvel rákkal diagnosztizálták.

Szerző: Prac Lee
Létrehozva: 2026.03.31. 09:00
II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg házassága 73 évig tartott, a legendás frigynek a herceg 2021-ben bekövetkezett halála vetett véget, két hónappal 100. születésnapja előtt. Most kiderült, a tragédiához egy eddig titkolt betegség is hozzájárult.

II. Erzsébet királynő férje, Fülöp herceg gyilkos kórral küzdött a színfalak mögött (Fotó: KGC-178)

Fülöp herceg titkára fény derült

II. Erzsébet királynő férje 90 éves koráig jó egészségnek örvendett, híresen aktív volt. 2011-től azonban sorra jöttek az egészségügyi problémák, elzáródott koszorúér miatt operálták, majd 2013-ban titokzatos hasi műtétet hajtottak végre rajta, néhány évvel később pedig hivatalosan is visszavonult a közélettől. 2021-ben újra kórházba került, a nyilvánosságot szívbetegsége kezeléséről tájékoztatták. Most azonban új betegségre derült fény.

Fülöp herceg halála után csaknem öt évvel új információk derültek ki II. Erzsébet király férje egészségügyi állapotáról: halála előtt nyolc évvel hasnyálmirigyrákkal diagnosztizálták! Ez derült ki egy új életrajzi könyvből, amit Hugo Vickers király életrajzíró publikált a közkedvelt II. Erzsébet királynőről.

A brit sajtóból kiderült, a könyvben többek között arról is színt vallott, hogy Fülöp hercegnél 2013-as kórházi tartózkodása alatt műthetetlen hasnyálmirigyrákot fedeztek fel a feltárás után. Fülöp herceg halála előtt, élete utolsó nyolc évében titokban, a színfalak mögött küzdött a kínzó betegséggel. Ez már csak azért is meglepő, mert szokatlan, hogy a rák ezen formájával valaki ennyi éven át együtt tudjon élni.

99 éves korában elhunyt Fülöp herceg sokáig nagyon aktívan élte az életét (Fotó: Brian Harris / Northofoto)

Az életrajzíró szerint a szeretett felesége iránti elköteleződését mutatta az is, hogy bár 2019-ben az egészségügyi helyzete nagyon aggasztó volt, csodás módon javulni kezdett az állapota: pedig akkoriban már vésztervet állítottak össze arra az esetre, ha a 2019-es brit parlamenti választások előtt történne meg a nagy hatású tragédia.

 

