Megolvasztja a szíveket a Házasság első látásra sztárja: „Már az első fizetésemből is adományoztam”

Nagy Renáta tegnap jelentette be, hogy az Ökomenikus Segélyszervezet tagja lett. A Házasság első látásra sztárja a Metropolnak elmesélte, hogy régóta tervben volt ez a bejelentés, de elfoglalt volt az elmúlt időben. A Metropol most arról is megkérdezte a korábbi feleséget, hogy mennyire játszik fontos szerepet az életében a jótékonykodás.

Nagy Renáta a Házasság első látásra műsorában való szereplése előtt már többször adományozott kisebb összegeket menhelyeknek (Fotó: Szabolcs László)

Rászorulókon segít a Házasság első látásra sztárja

Már régebben tervben volt, hogy csatlakozom az Ökumenikus Segélyszervezethez. Úgy éreztem, most jött el a pillanat a csatlakozáshoz, de már korábban is sokat adományoztam különböző menhelyeknek

– mesélte a Metropolnak Reni. A korábbi feleség sokat segített már az életében az állatoknak, hisz nem csak azután kezdett el jótékonykodni, hogy komolyabb pénzt tudott félretenni.

Már az első fizetésemből is adományoztam. Éppen mentem bevásárolni, amikor megláttam, hogy egy menhely pénzt gyűjt a szegény kutyáknak és gondolkozás nélkül támogattam őket

– számolt be Nagy Reni korábbi élményéről, amiből egyértelműen kiderült, tényleg a szívén viseli a kis kedvencek sorsát. A korábbi feleség nemrég valóra váltotta egy másik gyerekkori álmát is, ugyanis hivatalosan is műsorvezető lett egy szépségversenyen.

Nagy Renáta hírneve nem volt a legjobb a műsor után, amin szeretne most változtatni (Fotó: TV2)

A rossz hírnév is közrejátszik a jótékonyságban?

A műsor alatt sajnos kialakult egy rossz kép rólam, ami miatt nem sokan kedveltek. Nem bizonyítás szempontjából, hanem sokkal inkább csak szeretném, hogy az emberek jobban megismerjék az igazi énemet

– árulta el a Metropolnak a Házasság első látásra sztárja. Természetesen nem csupán egyéni célok miatt szeret adományozni, hanem sokkal inkább a segíteni vágyása miatt.

Tegnap elértük azt, hogy most már telefonnal is tudjanak adományozni, ami egy nagy mérföldkő volt számunkra. Innentől kezdve több ember tud majd jótékonykodni és én hiszek abban, hogy ha jó dolgokat tesz az ember, akkor azokat is kapja vissza

– mondta Nagy Reni. A korábbi feleség tehát nem véletlenül választotta ez a szervezetet és elmondása szerint ez nem egy hirtelen jött ötlet volt.