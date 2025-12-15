Veréb Tamást minden nőnek?! Édes, mit tett a Sztárban Sztár All Stars versenyzője

Veréb Tamás élete talán legmozgalmasabb évén van túl. Színházi szerepek, filmforgatás, énekes fellépések és a Sztárban Sztár All Stars versenyzője is volt – és ez csak a munka része, a magánéletét tekintve pedig egy esküvő lebonyolításán is túl vannak feleségével! A mézeshetek kiélvezésére azonban a fenti okokból nem sok idejük volt szerelmével, Veréb-Koltai Viviennel. A kapcsolatuk azonban nem sínylette meg a feszített tempót. Sőt, Veréb Tamás felesége kedvéért most olyat tett, ami miatt egyenesen a világ legjobb férjének kiáltották ki.

Veréb Tamás és felesége, Vivien remek párost alkot, a rajongók szerint pedig a színész-énekes a nagybetűs férfi... (Fotó: Mediaworks)

„Ilyen férjet minden nőnek”

„Mert nélküle nem ment volna” – írta Veréb Tamás Facebookon a videóhoz, amit ő készített arról, hogy egy hatalmas vörösrózsa-csokorral állít haza, amit felesége mélyen meghatódva fogad el.

„A legfigyelmesebb ember vagy a világon! Köszönöm, hogy engem választottál szerelmednek” – méltatta férjét a kommentszekcióban a színésznő, Vivien. De véleményén több száz kommentelő is osztozott…

„Látod kedves Tomi! Ezért is szeretünk Téged, mert ilyen vagy! A férfiak példát vehetnek Rólad!” – bókolt egy rajongó.

„Örülök, hogy a mai világban vannak még úriemberek. Ezért is szeretünk Tomi” – dicsérte egy másik.

„Ilyen férjet minden nőnek. Lehet nem lenne ennyi befásult nő. Csodásak vagytok” – méltatta egy újabb, és volt, aki szerint a Sztárban Sztár All Stars korábbi versenyzője maga a nagy betűs férfi!

Veréb Tamás felesége a szerencsehozó „kabala”?

Veréb Tomi még a Sztárban Sztár All Stars évadában így fogalmazott a diadalmenete kapcsán:

Kabalám a szó szoros értelmében nincs, mert nem tudok erősen kötődni a tárgyakhoz. Én akkor vagyok nyugodt, ha tudom, hogy a feleségem ott ül a nézőtéren és drukkol nekem az élő show-k alatt. Amit a Sztárban Sztár All Starsban csinálhattam, semmit nem ért volna, ha Vivien nem kísér el az úton

− méltatta Veréb Tomi a feleségét egy alkalommal, máskor pedig így fogalmazott a szeretett nőről:

„Vivien csodálatos minden téren. Kérés nélkül intéz mindent most is, amit egyébként együtt szoktunk csinálni. Viszi a háztartást, rendezi a kutyánkat, egyedül forgatta most a közös műsorunkat is. De volt, hogy hozott be nekem az Erkelbe ebédet, kikérdezte a szöveget, szóval le a kalappal. Ráadásul ő a leghangosabb szurkolóm is, több ismerősünk küldött SMS-t, hogy otthon, amikor nézték az előző adást, kihallatszott Vivien sikítása, imádom! Szerencsés vagyok!”