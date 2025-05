Veréb Tamás és a felesége kezdetben hármasban randiztak

A hazai sztárvilág újdonsült házaspárja tehát boldogan kezdhette meg közös életét – és bár a könnyek is potyogtak, ezeket most nem a bánat, hanem a tiszta érzelmek váltották ki. Veréb Tamás és Veréb-Koltai Vivien esküvője igazi mese volt, aminek csak most kezdődik az első fejezete.