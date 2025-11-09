Sztárban Sztár All Stars: "Ha most nem kerülök szanatóriumba, akkor soha" - Veréb Tomi nagy fába vágta a fejszéjét Michael Jackson előadásával

"Ez a hetem sem a pihenésről szól majd... Nem félek. Rettegek" - mondta Veréb Tomi a produkciója előtti bejátszóban. Azonban ami ezután történt a színpadon, arra senki sem számított.

Fotó: MATE KRISZTIAN

Veréb Tomi felrobbantotta a színpadot: Lékai Kiss Ramóna szerint a hivatásos táncosoknál is jobban mozgott. Nem tudta hova fokozni teljesítményét, egyszerűen zseninek nevezte Tomit, megjegyezve, hogy igazságtalan, hogy már nem rendelkeznek egyetlen 10-es kártyával sem.

Stohl András osztotta Rami véleményét, miszerint neki adná tízesét, ha még nála lenne, és nem tartja fairnek, hogy nem juthat tovább egyenes ágon a következő adásba ilyen produkció után, amelyet 100 százalékosnak értékelt.

Hajós András a rengeteg munkát méltatta, amely azzal jár, hogy egy ilyen produkciót végignézhetünk. Évtizedek munkája fekszik benne, és szerinte egy sportolói munkával bír fel, amelyet jobban kéne értékelni.

Liptai Claudia is kiemelte, hogy egy hét alatt ezt a tánc és ének teljesítményt letenni az asztalra hatalmas eredménynek számít.

Mindegyik zsűritag elmondta: ha még rendelkeznének a 10-es kártyával, mindenképpen azt adnák Tominak. Azonban így csak 9 pontot adhattak neki.