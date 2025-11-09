Sztárban Sztár All Stars: "Szerelmes vagyok beléd" - mondta Stohl András Dér Heninek

"Ülve leizzadtam" - Dér Heninek nehéz feladatot okozott. Mindig ki akarta magát próbálni operában, most megtehette Dér Heni. A Carmen opera híres dalát adta elő Montserrat Caballé szerepét alakítva.

Fotó: MATE KRISZTIAN

Megállt a levegő a stúdióban: Dér Heni úgy énekelt operát, mintha egész életében ezt csinálta volna. A zsűri álla leesett a döbbenettől, Tilla szerint egyenesen eltűnt Dér Heni a maszk mögött.

Én tényleg lefagytam...Szerelmes vagyok beléd

- mondta Stohl András, aki egekig magasztalta Dér Henit, aki már volt szakállas férfi és idős hölgy is, de egyszerűen nem tudja eltaszítani magától, egyfolytában elvarázsolja őt. Stohl András szerint egyenesen szexi volt a produkciója.

Hajós András is csak méltatni tudta az énekesnő teljesítményét. "Mindent megtettél, azon kívül, hogy 15 éves korod óta nem ezt a hangképzést gyakoroltad" - mondta.

Lékai-Kiss Ramónát végig rázta a hideg, annyira jól átszellemült Heni előadása által. Szerinte a nézők közül aki eddig nem szerette az operát, most Dér Heni által megszerette.

Liptai Claudia szerint olyan jó volt a produkció, hogy újra hangsúlyozta, lehetne végre női győztese a Sztárban Sztár All Starsnak.

A pontozás pedig egyértelmű volt: az összes zsűritag 10 pontot adott Heninek, ezzel holtversenybe került az első helyért Horváth Tomival.