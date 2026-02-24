Egyre fokozódik a feszültség Magyarország és az ukránok között, mert a magyar és nem az ukrán érdekeket tartjuk szem előtt. Hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök a magyar Országgyűlésben tartott felszólalásában beszélt arról, hogy Ukrajna részéről „nyílt fenyegetések” érték Magyarországot és a kormány tagjait.

Zelenszkij régóta fenyegetőzik azzal, hogy az ukránok el fogják zári az orosz olaj Magyarországra vezető útját (Fotó: NurPhoto via AFP / AFP)

Zelenszkij: „meg fogjuk találni a módját”

Volodimir Zelenszkij korábban több nemzetközi fórumon – köztük uniós és nemzetközi sajtótájékoztatókon – arról beszélt, hogy Ukrajna és partnerei „meg fogják találni a módját” annak, hogy ne jöjjön orosz energiahordozó Európába.

Zelenszkij a 2022-es nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy Európának le kell válnia az orosz olajról.

Ezek a kijelentések már akkor közvetett nyomásgyakorlások voltak, mivel Magyarország energiaellátása jelentős részben orosz forrásokra épül. A kijelentések már előrevetítik a Barátság-kőolajvezeték mostani Magyarország irányába való ukránok általi elzárását.

Lerohanással is fenyegették Magyarországot

Jevhen Karasz (Yevhen Karas) Zelenszkij kedvenc őrnagya, akit ki is tüntetett, ukrán nacionalista aktivista, akit korábban a C14 nevű radikális szervezet vezetőjeként ismertek, több alkalommal tett erős hangvételű kijelentéseket Magyarországgal kapcsolatban. Karasz tehát az ukrán hadseregben komoly szerepeket lát el, miközben Magyarországgal szemben harcias, fenyegető kijelentéseket tesz!

Egy alkalommal ukrán invázióval fenyegette meg Magyarországot.

Karasz a kijelentései jól példázzák az ukránok Magyarországgal szemben megengedett retorikáját. Magyar sajtóban is többször hivatkozott eset szerint Jevhen Karasz egy videóban arról beszélt, hogy ukrán erők „két perc alatt odaérnének” bizonyos magyar célpontokhoz.

Ez Magyarország egyértelmű katonai fenyegetése!

„Ukrajna kész elfoglalni Magyarország helyét”

A háború kezdete óta több ukrán politikus és közéleti szereplő bírálta Magyarország álláspontját azért, mert nem az ukránok érdekeit tartjuk szem előtt. Különösen az alábbi ügyekben:

Az Oroszországgal szembeni energiaszankciók

A fegyverszállítás kérdése

A NATO- és EU-csatlakozási folyamat támogatásának feltételei

Egyes nyilatkozatok erősen kritikus hangvételűek voltak, és a magyar kormány szerint túlmentek a diplomáciai udvariasság keretein. A magyar fél több alkalommal jelezte, hogy az ilyen megnyilvánulásokat elfogadhatatlannak tartja. Például legmagasabb szintről mondták azt ukrán politikusok, hogy Ukrajna kész elfoglalni Magyarország helyét a NATO-ban:

Ukrajna kész elfoglalni az Európai Unióban és a NATO-ban megüresedett helyet, ha Magyarország úgy dönt, hogy megüresíti azt a FÁK és a CSTO tagság javára.

