Kormányinfó: fegyveres lerohanással fenyegetik az ukránok Magyarországot
Az ukrán fenyegetés is szóba került a csütörtöki Kormányinfón.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón a Magyarországot célzó fenyegetésekről is beszélt. Gulyás Gergely elmondta, a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy egy olyan ország fenyegetőzik és próbál beleszólni a magyar belügyekbe, amely sem az Európai Unióhoz és sem NATO-hoz nem tartozik.
A szerdai kormányülésen az egyik fő témát az ukrán fenyegetések jelentették, amelyek új szakaszba léptek. Gulyás Gergely elmondta, hogy Magyarországot katonai és fegyveres fenyegetések érik.
Egy Zelenszkij által kitüntetett katonai vezető Magyarország katonai lerohanásával fenyeget és azt látjuk, hogy újabb és újabb tervek kerülnek nyilvánosságra, amelyek a magyarországi belpolitikába való beavatkozást valószínűsítik
– mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón az ukrán fenyegetésekkel kapcsolatban. Majd – ahogy a Ripost írja – hozzátette, hogy ezek egy olyan országtól hangzanak el, amely nem tartozik sem az Európai Unióhoz, sem a NATO-hoz, azonban az az ország igen, akit háborúval akarnak megfélemlíteni.
Magyarország a minap újabb nyílt fenyegetés kapott Ukrajnából. A videóban Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya azt mondja, hogy fontos kiemelni, hogy nem csak Oroszország az ellenségük. Ukrajna ellenségnek tekinti mindazon országokat, akik ellenségesen viselkednek velük szemben most, vagy akár a jövőben. Szerinte nem Oroszország a legnagyobb probléma, mert az a jelenlegi formájában meg fog szűnni létezni. Elmondta, hogy szerinte valószínűleg muszlimmá fog válni. „Mit fog Orbán csinálni? Ez a kis csahos?” – teszi fel a kérdést Jevhen Karasz a videóban.
