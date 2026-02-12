Gulyás Gergely: Zelenszkij terve súlyosan sérti Magyarország érdekeit!
Zelenszkij tervével kapcsolatban Gulyás Gergely a mai kormányinfón elmondta, Magyarországnak továbbra is ki kell tartani a háborúellenes álláspontja mellett, még akkor is, ha Brüsszel mindent meg tesz azért, hogy a magyarok ne tudják elmondani a véleményüket.
A csütörtöki Kormányinfón terítékre került Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság közös terve, melyet a Politico című lap hozott nyilvánosságra. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter ennek kapcsán kijelentette: a terv két szempontból is sérti Magyarország érdekét, ráadásul a magyar választásokba való beavatkozás szándékát is mutatja.
Zelenszkij és EU vezetőinek célja, hogy a magyar baloldalt, tehát a Tisza pártot juttassák hatalomra. Másrészt pedig meg akarják szüntetni az egyhangúságot az Európai Uniós döntéshozatalban.
Ez Magyarország véleményének figyelmen kívül hagyását tenné lehetővé.
– mondta Gulyás Gergely, akinek szavait a Ripost idézte. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy ebben a helyzetben Magyarországnak teljes meggyőződése, hogy a béke pártján kell állnunk és béketörekvéseket kell támogatni.
Az öt pontból álló Zelenszkij-terv ezeket tartalmazza:
- A terv első pontja, hogy Ukrajna már a háború alatt letárgyalja a csatlakozást, hogy 2027-re készen álljon az uniós tagságra.
- A terv második pontja, hogy Ukrajna már a csatlakozáshoz szükséges reformok tényleges végrehajtása előtt belép az Unióba 2027-ben.
- A terv harmadik pontja, hogy Magyarországon megbukik a nemzeti kormány, és a Tisza Párt adja áldását erre a tervre.
- A negyedik pont, hogy sikerül rávenni Trumpot, hogy támogassa Ukrajna uniós tagságát.
- Az ötödik pont, hogy eltörlik a tagállami vétót.
