Gulyás Gergely: Zelenszkij terve súlyosan sérti Magyarország érdekeit!

A csütörtöki Kormányinfón terítékre került Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság közös terve, melyet a Politico című lap hozott nyilvánosságra. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter ennek kapcsán kijelentette: a terv két szempontból is sérti Magyarország érdekét, ráadásul a magyar választásokba való beavatkozás szándékát is mutatja.

Budapest, 2026. február 12. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

Zelenszkij és EU vezetőinek célja, hogy a magyar baloldalt, tehát a Tisza pártot juttassák hatalomra. Másrészt pedig meg akarják szüntetni az egyhangúságot az Európai Uniós döntéshozatalban.

Ez Magyarország véleményének figyelmen kívül hagyását tenné lehetővé.

– mondta Gulyás Gergely, akinek szavait a Ripost idézte. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy ebben a helyzetben Magyarországnak teljes meggyőződése, hogy a béke pártján kell állnunk és béketörekvéseket kell támogatni.

Az öt pontból álló Zelenszkij-terv ezeket tartalmazza: