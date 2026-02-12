RETRO RÁDIÓ

Gulyás Gergely: Zelenszkij terve súlyosan sérti Magyarország érdekeit!

Zelenszkij tervével kapcsolatban Gulyás Gergely a mai kormányinfón elmondta, Magyarországnak továbbra is ki kell tartani a háborúellenes álláspontja mellett, még akkor is, ha Brüsszel mindent meg tesz azért, hogy a magyarok ne tudják elmondani a véleményüket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 12:57
Gulyás Gergely Zelenszkij kormányinfó

A csütörtöki Kormányinfón terítékre került Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság közös terve, melyet a Politico című lap hozott nyilvánosságra. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter ennek kapcsán kijelentette: a terv két szempontból is sérti Magyarország érdekét, ráadásul a magyar választásokba való beavatkozás szándékát is mutatja.

GULYÁS Gergely
Budapest, 2026. február 12. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón (Fotó: Hegedüs Róbert /  MTI)

Zelenszkij és EU vezetőinek célja, hogy a magyar baloldalt, tehát a Tisza pártot juttassák hatalomra. Másrészt pedig meg akarják szüntetni az egyhangúságot az Európai Uniós döntéshozatalban. 

Ez Magyarország véleményének figyelmen kívül hagyását tenné lehetővé. 

– mondta Gulyás Gergely, akinek szavait a Ripost idézte. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy ebben a helyzetben Magyarországnak teljes meggyőződése, hogy a béke pártján kell állnunk és béketörekvéseket kell támogatni.

Az öt pontból álló Zelenszkij-terv ezeket tartalmazza:

  1. A terv első pontja, hogy Ukrajna már a háború alatt letárgyalja a csatlakozást, hogy 2027-re készen álljon az uniós tagságra.
  2. A terv második pontja, hogy Ukrajna már a csatlakozáshoz szükséges reformok tényleges végrehajtása előtt belép az Unióba 2027-ben.
  3. A terv harmadik pontja, hogy Magyarországon megbukik a nemzeti kormány, és a Tisza Párt adja áldását erre a tervre.
  4. A negyedik pont, hogy sikerül rávenni Trumpot, hogy támogassa Ukrajna uniós tagságát.
  5. Az ötödik pont, hogy eltörlik a tagállami vétót.

 

