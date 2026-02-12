Gulyás Gergely: Marad az árréscsökkentés

A magyar kormány döntött az árréscsökkentés fenntartásáról a szerdai kormányülésen — közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtök délelőtti Kormányinfón.

2026. február 12-én Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón bejelentette: marad az árréscsökkentés (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

Marad az árréscsökkentés

„Mivel az árréscsökkentés hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz, ezért nem is volt kérdés, hogy továbbra is érvényben marad az intézkedés” – hangsúlyozta a miniszter.

Az a 2,1 százalékos januári inflációadat, amit ma mindenki megismerhetett, jól mutatja, hogy az árréscsökkentés hatékony eszköz az áremelésekkel szembeni küzdelemben

— szögezte le Gulyás Gergely.

Az árréscsökkentés mind a háztartási cikkekre, mind az élelmiszerekre kiterjed, a kormány pedig úgy döntött, hogy az intézkedést továbbra is fenntartja.

A kormány nem a multik, hanem a magyar emberek érdekeit nézi

Gulyás Gergely szerint természetes, hogy ilyenkor megjelennek piaci érdekek is, több nagykereskedelmi lánc, multicég vezetője megszólalt az intézkedéssel szemben, a kormány azonban a magyar emberek érdekeit tartja szem előtt, az pedig az árak féken tartását jelenti.

A 2,1 százalékos inflációadat önmagában is visszaigazolja azt, hogy ez az eszköz alkalmas volt az infláció leszorítására, de nem csupán az a kormány célja és feladata, hogy leszorítsa az inflációt, hanem az is, hogy alacsonyan tartsa, és ehhez az árréscsökkentés megtartása hatékony és megfelelő eszköz

— nyomatékosította a kormány álláspontját a Kormányinfón a Gulyás Gergely, akinek szavait a Ripost idézte.