Gulyás Gergely: Marad az árréscsökkentés
„A kormány nem a multik, hanem a magyar emberek érdekeit nézi” – közölte a miniszter a Kormányinfón.
A magyar kormány döntött az árréscsökkentés fenntartásáról a szerdai kormányülésen — közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtök délelőtti Kormányinfón.
„Mivel az árréscsökkentés hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz, ezért nem is volt kérdés, hogy továbbra is érvényben marad az intézkedés” – hangsúlyozta a miniszter.
Az a 2,1 százalékos januári inflációadat, amit ma mindenki megismerhetett, jól mutatja, hogy az árréscsökkentés hatékony eszköz az áremelésekkel szembeni küzdelemben
— szögezte le Gulyás Gergely.
Az árréscsökkentés mind a háztartási cikkekre, mind az élelmiszerekre kiterjed, a kormány pedig úgy döntött, hogy az intézkedést továbbra is fenntartja.
A kormány nem a multik, hanem a magyar emberek érdekeit nézi
Gulyás Gergely szerint természetes, hogy ilyenkor megjelennek piaci érdekek is, több nagykereskedelmi lánc, multicég vezetője megszólalt az intézkedéssel szemben, a kormány azonban a magyar emberek érdekeit tartja szem előtt, az pedig az árak féken tartását jelenti.
A 2,1 százalékos inflációadat önmagában is visszaigazolja azt, hogy ez az eszköz alkalmas volt az infláció leszorítására, de nem csupán az a kormány célja és feladata, hogy leszorítsa az inflációt, hanem az is, hogy alacsonyan tartsa, és ehhez az árréscsökkentés megtartása hatékony és megfelelő eszköz
— nyomatékosította a kormány álláspontját a Kormányinfón a Gulyás Gergely, akinek szavait a Ripost idézte.
