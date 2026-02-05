RETRO RÁDIÓ

Gulyás Gergely: Több millió családhoz érkezik a napokban magasabb fizetés

Gulyás Gergely a Kormányinfón ismertette a részleteket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05. 13:20
Módosítva: 2026.02.05. 13:44
kormányinfó család támogatás Gulyás Gergely

Több millió családhoz érkezik a napokban magasabb fizetés a januári bérek utalásával – hívta fel a figyelmet a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

GULYÁS Gergely
Gulyás Gergely Fotó: Máthé Zoltán

Gulyás Gergely elmondta, a minimálbér-emelés, a közszféra béremelése, családi adókedvezmények emelése és további adómentességek is hatályba léptek.

Emlékeztetett arra, hogy a kormány kétszer ötven százalékkal emelte meg, azaz megduplázta a családi adókedvezményt: tavaly július 1-jével, illetve idén január 1-jével.

Közölte azt is, a háromgyerekes édesanyáknak tavaly novembertől, a 40 év alatti kétgyermekes édesanyáknak pedig 2026 év elejétől nem kell személyi jövedelemadót (szja) fizetniük.

Gulyás Gergely kitért arra, hogy a minimálbér 322 ezer forintra emelkedett. Januártól átlagosan 10 százalékkal nőtt a tanárok, óvodapedagógusok bére. A kulturális, szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók 15 százalékos béremelése egy fontos, bár önmagában nem elegendő lépés, amelyet a jövőben folytatni kell – tette hozzá.

 

