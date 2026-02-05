Gulyás Gergely: Három katonai vezető kitiltásáról döntött a kormány a schengeni övezetből

Szerdán ülésezett a kormány. A kabinet döntéseiről pedig csütörtökön Gulyás Gergely és Vitályos Eszter tájékoztatott a Kormányinfón.

Vitályos Eszter és Gulyás Gergely a Kormányinfón ismertette a kabinet döntéseit Fotó: Máthé Zoltán

A tájékoztató elején a Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, hogy Brüsszel azt az Ukrajnát akarja felvenni az Európai Unióba már 2027-től, amely háborúban áll és ahol kényszersorozásokat hajtanak végre a mai napig.

Elfogadhatatlan, hogy egy katonai szolgálatra alkalmatlan magyar férfinek kellett ismét meghalnia a kényszersorozás következtében. Három katonai vezető kitiltásáról döntött a kormány a schengeni övezetből, akik a kényszersorozásért felelősek

– mondta Gulyás Gergely, majd hozzátette:

„Éppen ezért kiemelt fontosságú a nemzeti petíció.”

Jelentősen előrelépett a magyar bérminimum

Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy februárban jelentős béremelés történik, a családi adócsökkentés hatásai is most lépnek életbe. A Miniszterelnökség vezetője szólt arról is, hogy a családi adókedvezmény egy év alatt megduplázódott.

A 16. legmagasabb minimálbér lett a magyar

- jelentette be a miniszter. Nálunk a garantált bérminimumot kell figyelembe venni, ami 700 ezer emberre vonatkozik, de az jobb mint a 16. hely az EU-ban – közölte. Közel 150 ezren igényelték a közszolgálatban az egymillió forintos hiteltámogatást.

Energiatároló programról

Gulyás arról is beszélt, hogy 75 ezren nyújtottak be pályázatot az energiatároló programra. Megemeli a kormány ennek a támogatásnak a keretösszegét a korábbi 100 milliárdról. Március 15-ig lehet pályázni – mondta a miniszter.

13. és 14. havi nyugdíjról

Gulyás Gergely elmondta, hogy a 13. és 14. havi nyugdíj esetében a postások holnaptól (péntek) kézbesítenek. Akik utaláson kérték azok február 12-től kapják meg a jogos juttatásukat.

A Kormányinfót alább tudod visszanézni: