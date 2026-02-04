Újabb magyar áldozata van az ukrán hatóságok kényszersorozásának. A kormány felvette a kapcsolatot az érintett kárpátaljai családdal. Orbán Viktor szerint az érintett ukrán személyeket haladéktalanul kiutasítják az ország területéről.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk!

- írta a tragikus esetről megosztott videójához a kormányfő.