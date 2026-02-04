Orbán Viktor: A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk!
Orbán Viktor szerint az áldozat családjának minden szükséges segítséget megadnak.
Újabb magyar áldozata van az ukrán hatóságok kényszersorozásának. A kormány felvette a kapcsolatot az érintett kárpátaljai családdal. Orbán Viktor szerint az érintett ukrán személyeket haladéktalanul kiutasítják az ország területéről.
A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk!
- írta a tragikus esetről megosztott videójához a kormányfő.
