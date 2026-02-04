Orbán Viktor: elindult az országjárás
„Komáromban és Oroszlányban jártunk.” – írta a miniszterelnök.
„Elindult az országjárás. Tegnap Komáromban és Oroszlányban jártunk.” – írta szerdán Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán.
Mindenki tudja: a Fidesz a biztos választás!
– zárta videós bejegyzését a kormányfő.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre