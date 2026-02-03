Orbán Viktor: prés alatt a Tisza

Prés alatt a Tisza. A Néppárt zágrábi csúcstalálkozóján fontos döntések születtek. Meg akarják szüntetni a tagállamok vétójogát, és ami ennél is fontosabb, az unióból katonai szövetséget akarnak faragni. Abból sem csináltak titkot, hogy a terv útjában áll a nemzeti érdekek mellett kiálló magyar kormány. Ezért kell nekik a Tisza. Ha ugyanis a Tisza nyer, akkor a brüsszeli tervek mind zöld utat kapnak.

Nagy a feladat. Nagy a nyomás. Nem riadnak vissza semmilyen eszköztől. Ha kell, bűnözőket küldenek a fideszes fórumokra, fizetett provokátorként. Ha kell, megveretik azt, aki elmondja az igazságot a tiszás akciókról. Ezek tények.