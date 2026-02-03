RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: prés alatt a Tisza

Ha a Tisza nyer, akkor a brüsszeli tervek mind zöld utat kapnak. 

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 07:39
Módosítva: 2026.02.03. 07:40
Tisza Párt választás Orbán Viktor

Erős bejegyzéssel indította a napot Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán február 3-án, kedden reggel.

"Orbán Viktor"
Fotó: NurPhoto via AFP

Prés alatt a Tisza. A Néppárt zágrábi csúcstalálkozóján fontos döntések születtek. Meg akarják szüntetni a tagállamok vétójogát, és ami ennél is fontosabb, az unióból katonai szövetséget akarnak faragni. Abból sem csináltak titkot, hogy a terv útjában áll a nemzeti érdekek mellett kiálló magyar kormány. Ezért kell nekik a Tisza. Ha ugyanis a Tisza nyer, akkor a brüsszeli tervek mind zöld utat kapnak. 
Nagy a feladat. Nagy a nyomás. Nem riadnak vissza semmilyen eszköztől. Ha kell, bűnözőket küldenek a fideszes fórumokra, fizetett provokátorként. Ha kell, megveretik azt, aki elmondja az igazságot a tiszás akciókról. Ezek tények.

– írta a kormányfő.

Majd így folytatta: „Áprilisban meg kell fékeznünk őket! Mondjunk nemet az ukrán háborúra a szomszédunkban, és mondjunk nemet a tiszás uszításra itthon! Addig pedig arra kérem minden honfitársunkat, hogy ne üljön fel a tiszás provokátoroknak. 
Magyarország a béke szigete. Tartsuk meg így.” 

 


 

 

