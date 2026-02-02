Orbán Viktor végre megosztotta az első állomás képeit

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, február 2-án Mórahalmon járt Orbán Viktor, ahol Nógrádi Zoltán polgármesterrel is tárgyalt a miniszterelnök a következő ciklus kormányzati terveiről és a település fejlesztéséről.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Országjárás. A biztos választás Mórahalmon is csak a Fidesz!

- írta a kormányfő a megosztott képekhez.