Orbán Viktor Mórahalmon járt, azonnal megrohamozták – Videó

Mint arról korábban a Metropol beszámolt, Február 2-án Mórahalmon járt Orbán Viktor. A magyar kormányfő egy fogadóóra miatt utazott el a városba, de nem várt fogadtatásban volt része. Egy teherautós egyből meg is szólította és közölte vele, hogy sajnálja, hogy a járműve nem narancssárga. A sárga történetesen a Fidesz színe. Majd nem sokkal később két tinédzser szaladt oda Orbán Viktorhoz, hogy egy közös képet kérjenek. Egyértelműen látszott a fiatalok felhőtlen öröme, amikor megtörtént a közös szelfi.

Mórahalmi rohamcsapat. Itt mindenki biztosra megy. Csak a Fidesz!

– írta videójához Orbán Viktor.