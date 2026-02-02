RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor Mórahalmon járt, azonnal megrohamozták – Videó

Fogadóóra miatt utazott Mórahalomra Orbán Viktor. Nem várt rajongókkal is találkozott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.02. 17:16
Módosítva: 2026.02.02. 17:32
fidesz fogadóóra orbán viktor mórahalom

Mint arról korábban a Metropol beszámolt, Február 2-án Mórahalmon járt Orbán Viktor. A magyar kormányfő egy fogadóóra miatt utazott el a városba, de nem várt fogadtatásban volt része. Egy teherautós egyből meg is szólította és közölte vele, hogy sajnálja, hogy a járműve nem narancssárga. A sárga történetesen a Fidesz színe. Majd nem sokkal később két tinédzser szaladt oda Orbán Viktorhoz, hogy egy közös képet kérjenek. Egyértelműen látszott a fiatalok felhőtlen öröme, amikor megtörtént a közös szelfi. 

Mórahalmi rohamcsapat. Itt mindenki biztosra megy. Csak a Fidesz!

– írta videójához Orbán Viktor. 

 

