Nem fogod elhinni hol járt Orbán Viktor - Fotó
A magyar kormányfő fogadóórát tartott. Itt járt Orbán Viktor.
Mozgalmas hétvégét tudhat maga mögött Orbán Viktor, aki szombaton a Háborúellenes Gyűlésen vett rész Hatvanban. Majd pedig a hétfőt egy újabb komoly munkával folytatta. Délután Mórahalmon járt, hogy fogadóórát tartson. Ám a beszélgetés kellemes hangvételben telt, kockás abrosz mellett kerültek terítékre a komoly témák.
Kockás abroszos fogadóóra Mórahalmon. Itt mindenki tudja, hogy a Fidesz a biztos választás!
- írta fényképéhez Orbán Viktor.
