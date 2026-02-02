RETRO RÁDIÓ

Nem fogod elhinni hol járt Orbán Viktor - Fotó

A magyar kormányfő fogadóórát tartott. Itt járt Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.02. 15:05
fogadóóra orbán viktor mórahalom

Mozgalmas hétvégét tudhat maga mögött Orbán Viktor, aki szombaton a Háborúellenes Gyűlésen vett rész Hatvanban. Majd pedig a hétfőt egy újabb komoly munkával folytatta. Délután Mórahalmon járt, hogy fogadóórát tartson. Ám a beszélgetés kellemes hangvételben telt, kockás abrosz mellett kerültek terítékre a komoly témák. 

Kockás abroszos fogadóóra Mórahalmon. Itt mindenki tudja, hogy a Fidesz a biztos választás!

- írta fényképéhez Orbán Viktor. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
