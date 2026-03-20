Utolsó magyarországi kalandjára emlékezünk – Chuck Norrist gyászolja a világ

Chuck Norrist egy életre szóló barátságot is kötött Orbán Viktorral.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.20. 16:35
Mindenkit sokkolt a hír: 86 éves korában elhunyt Chuck Norris, a harcművészetek és az akciófilmek halhatatlan legendája. Miközben rajongók milliói emlékeznek meg a „texasi kopóról”, Magyarországon sokaknak egy egészen különleges találkozó jut eszébe. 2018-ban ugyanis egy valószínűtlen, mégis mély barátság vette kezdetét, amikor a színészóriás Budapestre látogatott, és egy kötetlen délutánt töltött el Orbán Viktor társaságában. Ez a találkozó messze túllépett a hivatalos diplomácián, és megmutatta a legenda emberi, közvetlen arcát is – írja a Bors.

Chuck Norris halála megrázta a világot, de emléke örökké velünk él, ahogy az a 2018-as emlékezetes délutáné is (Fotó: Facebook)

Chuck Norris és Orbán Viktor rögtön megtalálták a közös hangot: „Úgy érzem, már ismerlek”

A találkozó első pillanatai rögtön megtörték a jeget. Amikor a világsztár kezet fogott Orbán Viktorral, egyből barátságos hangot ütött meg: „Úgy érzem, mintha már ismernélek, sokat olvastam rólad” – mondta Norris. A protokolláris sallangokat hamar hátrahagyták, és a miniszterelnök maga ült a volán mögé, hogy körbevigye a városban. Az autóút során a miniszterelnök őszintén beszélt a politikai küzdelmekről. Elmesélte Chucknak, hogy sokan támadják, a liberálisok pedig kifejezetten ellenségesek vele szemben. Az akciósztár erre csak sokatmondóan annyit jegyzett meg: „Pont, mint Donald Trumpot.” A kormányfő ekkor fejtette ki saját filozófiáját is: „Tudod, én alapvetően egy utcai harcos vagyok, nem az elitből jövök.”

Érdekes párhuzamokat fedeztek fel

A beszélgetés mélyebb, személyesebb vizekre is evezett. Amikor szóba került a család, Chuck Norris elárulta, hogy a legidősebb fia 57 éves, a legfiatalabb pedig 17. Ekkor derült ki a különös párhuzam: A filmlegenda éppen 78 éves volt a találkozó idején – pontosan annyi, mint a miniszterelnök édesapja Az út végén a TEK bázisára látogattak, ahol a magyar terrorelhárítók egy látványos bemutatóval készültek. Norris, aki harcművészeti szakértőként a világ minden táján látott már hasonlót, őszinte elismeréssel adózott a látottaknak: 

A világ minden táján láttam már bemutatókat, de ez volt a legjobb

– jelentette ki az akciófilm legenda, aki láthatóan lenyűgözve figyelte a magyar fiúk teljesítményét.

Emléke és pofonja örök

A látogatás végén a búcsú pillanatai is emlékezetesek maradtak. Chuck Norris kísérője akkor úgy fogalmazott, ez egy olyan szövetség, amelyben a résztvevők „barátok mindörökké”. Az amerikai sztár távozásával egy korszak zárult le, de ez a budapesti pillanat örökre beírta magát a hazai popkultúrtörténetbe.

A találkozó képsorait Orbán Viktor is kiposztolta Norris halálhírét követően.

 

