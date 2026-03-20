Egy igazi legendától búcsúzik a világ - Meghalt Chuck Norris

Chuck Norris, a harcművészeti bajnok, aki ikonikus akciófilm-sztárrá vált és a nagysikerű „Walker, a texasi kopó” című sorozat főszereplője, 86 éves korában elhunyt.

Norrist csütörtökön kórházba szállították Hawaiin. Családja egy közleményt adott ki, amelyben közölték, hogy péntek reggel meghalt Chuck Norris.

Chuck Norris maga volt az élő legenda

Akciósztárként Norris olyan hitelességgel rendelkezett, amivel a legtöbben nem tudtak felérni. Nemcsak hogy a legendás Bruce Lee oldalán szerepelt az 1972-es „A sárkány útja” című filmben, de igazi harcművészeti bajnok is volt, aki fekete öves dzsúdóban, 3. fokú fekete öves brazil dzsúdóban, 5. fokú fekete öves karatéban, 8. fokú fekete öves taekwondóban, 9. fokú fekete öves tangszudoban és 10. fokú fekete öves chun kuk doban volt – írja a Variety.

Bár Norris hitelessége magas volt, munkásságát nem úgy dúsította humorral, mint Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis és Jackie Chan. Ennek ellenére ő volt az ideális akciósztár azok számára, akik egy igazi amerikai ikont kerestek.

Norris kétszer volt nős, először Dianne Holechekkel nősült 1958-tól 1988-as válásukig.