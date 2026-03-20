Szívszaggató! Így köszöntötték születésnapján a beteg Bruce Willis-t

Szívszorító! 70. születésnapját ünnepelte Bruce Willis – közölte az abcnews. A világsztár családtagjai szívszorító üzenetekkel lepték meg a színészt. A Drágán add az életed! sztárjának születésnapja alkalmából felesége, Emma Heming Willis szeretetteljes üzenetet osztott meg.

Bruce Willis családtagjai a legnagyobb támogatói

Fotó: AFP

Bruce Willis felesége, Heming Willis egy képet osztott meg férjéről amihez ezt írta:

Ma ünnepeljük Bruce születésnapját. Ez a frontotemporális demenciával (FTD) járó utazás felnyitotta a szemem a valóságra, amelyekkel oly sok család szembesül. Ez inspirált engem az Emma & Bruce Willis Alap létrehozására, hogy felhívjam a figyelmet az FTD-re, támogassam a kutatásokat és kiálljak a gondozók mellett, akik nap mint nap annyi fájdalmat hordoznak. Ha szeretnéd megtisztelni Bruce-t, kérlek, fontold meg, hogy támogatod az alapot vagy egy másik szervezetet - egy apró kedvesség, ami olyan sokat jelenthet

A szívszorító bejegyzés alatt rengeteg komment érkezett, amiben tiszteletüket fejezték ki az emberek és rengetegen köszöntötték a színészt születésnapján.

A színész családja 2022-ben hozta nyilvánosságra, hogy afáziát diagnosztizáltak nála, amelyben az agy nyelvértési és -kifejezési képessége károsodik. A következő évben bejelentették, hogy végül frontotemporális demenciát állapítottak meg, amely a demencia egy olyan típusa, amely befolyásolja a személyiséget és viselkedésbeli változásokat okozhat.

Azóta családja folyamatosan támogatja és a közösségi médiában is megosztják a színész állapotát.