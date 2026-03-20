„Amikor láttam a szemében a csillogást, tudtam, hogy megérte minden küzdelem” – megtörtént a csoda, Zente kiszabadult a négy fal fogságából

Vannak pillanatok, amikor a világ megmutatja a legszebb arcát. Zente, a hároméves miskolci kisfiú története pontosan ilyen: a fájdalommal teli bezártságot napok alatt váltotta fel a remény. Miután beszámoltunk a kisfiú nehéz helyzetéről, – akit a dongaláb műtét utáni súlyos fekvőgipsz szinte az ágyhoz láncolt –, az óvoda, ahová Zente jár, valóra váltotta a gyermek álmát, és megkapta a speciális babakocsit.

A babakocsi mérföldkő Zente életében, aki minden fájdalom ellenére is hősiesen viseli a megpróbáltatásokat, csak egy dologra vágyik, hogy egyszer majd ő is szaladhasson a többiek után a labdával Fotó: Olvasói fotó

Rekordidő alatt jött a segítség, meglett a babakocsi

Zente édesanyja, Fehér Enikő alig hitte el, ami történt. Dudás Ildikó, a Mesés Mosoly a Gyermekekért Alapítvány vezetőjének megállíthatatlan munkája után valóságos lavina indult el. Nemcsak üzenetek, hanem tettek is érkeztek: az alapítvány által koordinált gyűjtés sajnos még nem vezetett eredményre, de az óvodától, ahová a kisfiú jár, kapott egy babakocsit, ami nem csupán egy tárgy a család számára, hanem a szabadság szimbóluma.

Amikor először beletettük Zentét, és láttam a szemében a csillogást, tudtam, hogy megérte minden küzdelem

– mesélte az édesanya könnyeivel küszködve. A kisfiú, aki eddig csak a szoba ablakából figyelhette a tavasz ébredését, most végre érezheti a napsütést az arcán. A merev gipsz, amely a csípőjétől a lábujjáig rögzíti, már nem akadály, hiszen a babakocsiban kényelmesen, fájdalmak nélkül pihenhet a szabadban.

A küzdelem azonban nem ért véget

Bár a babakocsi megérkezése hatalmas mérföldkő és leírhatatlan megkönnyebbülés, Zente harca a teljes életért még korántsem fejeződött be. A kisfiú lábát április elejéig védi a gipsz, de a levétel után kezdődik csak az igazi embert próbáló időszak. A harmadik nehéz műtét utáni rehabilitáció, a folyamatos gyógykezelések és a Debreceni Klinikára való rendszeres utazások felemésztik a család minden tartalékát.

A gyűjtés természetesen nem áll le, nem dőlhetünk hátra. Zente gyógyulása nem egy sprint, hanem egy maraton. A család anyagi helyzete a hónapok óta tartó kezelések miatt továbbra is kritikus, és bár ez a babakocsi már gurul, az út végéig még sok segítségre lesz szükségük

– mondja Dudás Ildikó, aki oroszlánrészt vállalt a segítség megszervezésében.