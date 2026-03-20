Patrik és Dávid elsírta magát a Séfek Séfe döntőjében: mindkettőjüket szörnyű veszteség érte
Nemcsak Mikula Patrik és Molnár Dávid, hanem még Ördög Nóra, valamint Tischler Petra is könnyes szemmel, némán állt a konyhában. Szívszorító pillanatokkal indul a Séfek Séfe döntője.
Ma este véget ér a Séfek Séfe 7. évada, és kiderül, ki viheti haza a mesés fődíjat. A döntőben mindhárom séf egy-egy versenyzője helyet kapott, így Tischler Petrának, Vomberg Frigyesnek és Krausz Gábornak is van kiért izgulnia. Ám még az utolsó küzdelem előtt, a versenyzők levelet kapnak a szeretteiktől, ami mindenkit megrendít a stúdióban. Patrik és Dávid végig sem bírja olvasni a sajátját a könnyeitől, hiszen mindketten elvesztették egy szerettüket, aki máig hiányzik nekik. Ezen még Ördög Nóra és Tischler Petra is meghatódik.
A piros csapat versenyzője, Molnár Dávid az édesanyjától kap levelet, aki elhunyt édesapját is megemlíti benne. A profi szakácsnál pedig szinte azonnal eltörik a mécses, és Veégh Attilának, majd Sovinak – akik Dávidot segítik a döntőben – kell folytatnia a szép sorokat.
A Séfek Séfe nem csak a te álmod volt, nem csak magad miatt küzdesz. Látja odafentről, és büszke rád, ebben biztos vagyok
– írta Dávid édesanyja, az apukájára utalva.
„Abszolút nehéz egy ilyen levél után megszólalni, hisz édesapámról is szó volt benne. Sose fogja az ember feldolgozni teljes mértékben azt, amikor elveszíti a szüleit” – árulta el szűkszavúan a versenyző.
„Engem abszolút motivál ez a levél, és édesanyám szavai, mert tudom, hogy ismer, és csak jót akar nekem” – tette még hozzá.
A Séfek Séfe Patrikja is komoly veszteségen van túl
Ahogy korábban Mikula Patrik már elárulta, a szülei nem támogatják a karrierjében, ezért a versenyben nekik is bizonyítani szeretne. A nagymamája ezzel szemben mindig is büszke volt rá, de sajnos unokája műsorbeli sikerét már nem láthatja. Patrik menyasszonya a levelében, amit a szakács sírva hallgatott végig, a mamáját is megemlítette, hangsúlyozva, mennyire büszke lenne most rá, ami az utolsó csepp volt a pohárban mindenkinél.
„Nekem volt egy mamám, és most neki akarok bizonyítani, mert ő volt az, aki a legjobban szeretett, és ma büszke lesz rám” – mondta a könnyeit nyelve, miután a segítője, Nagy Anett felolvasta az üzenetet.
A mamám volt az, aki mindig úgy kezelt engem, ahogy egy gyermek megérdemli. Nagyon hiányzik és borzasztó büszke leszek, ha meg tudom nyerni neki ezt a versenyt
– árulta még el.
De, hogy kettőjük közül kerül-e ki a Séfek Séfe győztese, vagy éppen a még ilyen helyzetekben is határozott, és higgadt Marczinek Norbi viszi haza a trófeát, az csak a Séfek Séfe utolsó adásából derül ki, ma 20:00-tól a TV2-n!
