Patrik és Dávid elsírta magát a Séfek Séfe döntőjében: mindkettőjüket szörnyű veszteség érte

Ma este véget ér a Séfek Séfe 7. évada, és kiderül, ki viheti haza a mesés fődíjat. A döntőben mindhárom séf egy-egy versenyzője helyet kapott, így Tischler Petrának, Vomberg Frigyesnek és Krausz Gábornak is van kiért izgulnia. Ám még az utolsó küzdelem előtt, a versenyzők levelet kapnak a szeretteiktől, ami mindenkit megrendít a stúdióban. Patrik és Dávid végig sem bírja olvasni a sajátját a könnyeitől, hiszen mindketten elvesztették egy szerettüket, aki máig hiányzik nekik. Ezen még Ördög Nóra és Tischler Petra is meghatódik.

A Séfek Séfe Dávidja sírva hallgatta édesanyja sorait, elhunyt édesapjáért küzd a versenyben

A piros csapat versenyzője, Molnár Dávid az édesanyjától kap levelet, aki elhunyt édesapját is megemlíti benne. A profi szakácsnál pedig szinte azonnal eltörik a mécses, és Veégh Attilának, majd Sovinak – akik Dávidot segítik a döntőben – kell folytatnia a szép sorokat.

A Séfek Séfe nem csak a te álmod volt, nem csak magad miatt küzdesz. Látja odafentről, és büszke rád, ebben biztos vagyok

– írta Dávid édesanyja, az apukájára utalva.

„Abszolút nehéz egy ilyen levél után megszólalni, hisz édesapámról is szó volt benne. Sose fogja az ember feldolgozni teljes mértékben azt, amikor elveszíti a szüleit” – árulta el szűkszavúan a versenyző.

„Engem abszolút motivál ez a levél, és édesanyám szavai, mert tudom, hogy ismer, és csak jót akar nekem” – tette még hozzá.

Tischler Petra versenyzői mindannyian elsírták magukat, amikor elolvasták Mikula Patrik menyasszonyának levelét a Séfek Séfe 2026-os évadának döntőjében

A Séfek Séfe Patrikja is komoly veszteségen van túl

Ahogy korábban Mikula Patrik már elárulta, a szülei nem támogatják a karrierjében, ezért a versenyben nekik is bizonyítani szeretne. A nagymamája ezzel szemben mindig is büszke volt rá, de sajnos unokája műsorbeli sikerét már nem láthatja. Patrik menyasszonya a levelében, amit a szakács sírva hallgatott végig, a mamáját is megemlítette, hangsúlyozva, mennyire büszke lenne most rá, ami az utolsó csepp volt a pohárban mindenkinél.

„Nekem volt egy mamám, és most neki akarok bizonyítani, mert ő volt az, aki a legjobban szeretett, és ma büszke lesz rám” – mondta a könnyeit nyelve, miután a segítője, Nagy Anett felolvasta az üzenetet.

A mamám volt az, aki mindig úgy kezelt engem, ahogy egy gyermek megérdemli. Nagyon hiányzik és borzasztó büszke leszek, ha meg tudom nyerni neki ezt a versenyt

– árulta még el.