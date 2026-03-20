„Nem érdemli meg” – Csányi Sándor üzent Kubatov Gábornak

Az MLSZ elnöke nem akar vitatkozni az Fradi elnökével. Csányi Sándor szerint ezt Kubatov Gábor nem érdemli meg, miután a magyar bajnokság a zöld-fehéreknek köszönhetően áll előkelő helyen az európai rangsorban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.20. 16:52
A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, Csányi Sándor nem akar vitatkozni a Ferencváros elnökével, Kubatov Gáborral. A magyar bajnokság már az előkelő 22. helyen áll az európai rangsorban, amely elsősorban a Fradi nemzetközi kupaszereplésének köszönhető.

Csányi Sándor szerint Kubatov Gábor nem érdemli meg, hogy vitatkozzon vele, mert a magyar bajnokság a Fradinak köszönhetően áll előkelő helyen Európában
Csányi Sándor az éves értékelő beszédében elmondta, minden korábbi sebet be tudna gyógyítani, ha a következő, 2030-as vb-n ott lenne a magyar válogatott. Erre azért lát a korábbiaknál nagyobb esélyt, mert egyre több a külföldön játszó futballista és javult a magyar bajnokság színvonala is.

Az MLSZ elnöke az NB I kapcsán arról is beszélt, hogy nem akar Kubatov Gáborral, a Ferencváros elnökével vitatkozni, mert nem érdemli meg, ugyanis a magyar bajnokság elsősorban a zöld-fehérek remek meneteléseinek köszönhetően már a 22. az európai rangsorban – írja az Origo.

Csányi Sándor reméli, hogy lesz olyan magyar klub, amely felzárkózik majd az FTC-hez. A szövetség elnöke elmondta, a tavalyi küldöttgyűlés egyhangúlag fogadta el az ötéves stratégiát, ami tartalmazta az úgynevezett magyar- és a fiatalszabályt.

Hiába nem teljesen igazságos az NB I versenykiírása, marad a lebonyolítás, mert a csapatok ezt szavazták meg. De egyszer elérjük, hogy újra 16 csapat legyen az élvonalban, ehhez a kluboknak több bevételt kell generálni jegyből, játékoseladásból

– fogalmazott Csányi Sándor.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
