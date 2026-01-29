Robbie Keane is elismerte, a Fradi így cselezi ki az MLSZ-t

Gőzerővel dolgozik a Ferencváros azon, hogy megfeleljen a Magyar Labdarúgó-szövetség magyarszabályának. A Fradi januárban eladta Varga Barnabást és Tóth Alexet, így egyre nehezebben kivitelezhető az, hogy egyszerre öt magyar legyen a pályán az NB I-es bajnokikon. A zöld-fehérek az utóbbi napokban külföldről is úgy igazoltak légiósokat, hogy azok magyarnak számíthassanak. Most kiderült, a 2021 nyarán érkezett norvég Kristoffer Zachariassen is megoldást jelenthet.

Kristoffer Zachariassen hamarosan magyar lehet a Fradiban Fotó: Czinege Melinda

A Nottingham elleni Európa-liga meccs előtt Robbie Keane vezetőedző hívta fel rá a figyelmet, hogy a norvég középpályás fél év múlva magyar lehet. A szabályzat szerint ugyanis öt év itt tartózkodás után kérelmezhető az állampolgárság. Zachariassen esetében ez 2026 nyarán lesz aktuális. A focista ha magyar is lesz, a válogatottat már biztosan nem segítheti, mivel évekkel ezelőtt három alkalommal szerepelt a norvég nemzeti együttesben.

A nagymama is besegít a Fradinak

A januárban igazolt horvát csatár, Franko Kovacevic magyar származású nagymamája jóvoltából kaphat számíthat majd hazai labdarúgónak az MLSZ rendszerében. A középpályás, erdélyi születésű Marius Corbu pedig kettős állampolgárnak számít, így az újonnan igazolt játékos is segíthet az NB I-ben.

Robbie Keane Zachariassenről beszélt.