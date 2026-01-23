"Varga Barnabással nyertünk volna" - a Fradi eladott csatárát siratják a szurkolók
A döntetlen ellenére is maradt hiányérzet a zöld-fehér táborban. Varga Barnabást és Tóth Alexet siratják a Fradi drukkerei.
A Fradi 1-1-es döntetlen játszott a görög Panathinaikosz ellen az Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában. A zöld-fehérek ezzel a hetedik helyen állnak a tabellán, és továbbra is veretlenek a második számú európai kupasorozatban. Ugyanakkor a szurkolók boldogsága nem teljes, sokak szerint a télen eladott Varga Barnabás és Tóth Alex bevetésével akár egy magabiztos győzelem is benne lehetett volna a mérkőzésben.
Varga Barnabás és Tóth Alex hiányát is érzik a Fradi-szurkolók
A januári átigazolási időszakban két kulcsjátékosától is megvált a Ferencváros. Varga Barnabás az AEK Athénhoz szerződött, míg Tóth Alex az angol élvonalban szereplő Bournemouth csapatánál folytatja pályafutását.
A két magyar válogatott futballista hiányát a zöld-fehérek szurkolói már most érzik: sokak szerint, ha a Fradi nem válik meg tőlük, a Panathinaikosz elleni Európa-liga-mérkőzés akár győzelemmel is zárulhatott volna.
Vargával nyertünk volna
- írta az egyik Fradi drukker.
Azért a Varga Barni és az Ali hiányzik!
- mondta egy másik.
Sajnos nagyon hiányzott Barnabás
Rangadó vár a Fradira
Nem lesz sok idejük pihenni a zöld-fehéreknek, ugyanis vasárnap (18:15, Tv: M4 Sport) Fradi-Győr rangadót rendeznek a labdarúgó-NB I 19. fordulójában.
A Fradi-Panathinaikosz (1-1) Európa-liga találkozó összefoglalója:
