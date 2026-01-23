RETRO RÁDIÓ

"Varga Barnabással nyertünk volna" - a Fradi eladott csatárát siratják a szurkolók

A döntetlen ellenére is maradt hiányérzet a zöld-fehér táborban. Varga Barnabást és Tóth Alexet siratják a Fradi drukkerei.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.23. 13:30
fradi varga barnabás tóth alex panathinaikosz

A Fradi 1-1-es döntetlen játszott a görög Panathinaikosz ellen az Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában. A zöld-fehérek ezzel a hetedik helyen állnak a tabellán, és továbbra is veretlenek a második számú európai kupasorozatban. Ugyanakkor a szurkolók boldogsága nem teljes, sokak szerint a télen eladott Varga Barnabás és Tóth Alex bevetésével akár egy magabiztos győzelem is benne lehetett volna a mérkőzésben.

Dele (11-es mezszámban) büntetőből volt eredményes a Fradi-Panathinaikosz Európa-liga találkozón
Dele (11-es mezszámban) büntetőből volt eredményes a Fradi-Panathinaikosz Európa-liga találkozón / Fotó: Tumbász Hédi

Varga Barnabás és Tóth Alex hiányát is érzik a Fradi-szurkolók

 A januári átigazolási időszakban két kulcsjátékosától is megvált a Ferencváros. Varga Barnabás az AEK Athénhoz szerződött, míg Tóth Alex az angol élvonalban szereplő Bournemouth csapatánál folytatja pályafutását.

A két magyar válogatott futballista hiányát a zöld-fehérek szurkolói már most érzik: sokak szerint, ha a Fradi nem válik meg tőlük, a Panathinaikosz elleni Európa-liga-mérkőzés akár győzelemmel is zárulhatott volna.

Vargával nyertünk volna

- írta az egyik Fradi drukker. 

Azért a Varga Barni és az Ali hiányzik!

- mondta egy másik. 

Sajnos nagyon hiányzott Barnabás

 

Rangadó vár a Fradira 

Nem lesz sok idejük pihenni a zöld-fehéreknek, ugyanis vasárnap (18:15, Tv: M4 Sport) Fradi-Győr rangadót rendeznek a labdarúgó-NB I  19. fordulójában. 

 

A Fradi-Panathinaikosz (1-1) Európa-liga találkozó összefoglalója: 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu