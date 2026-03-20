Pánik tört ki Pécelen: a kisiskolás azt hitte, el akarják rabolni egy fekete autóval

Sokkoló üzenetet kaptak március 19-én azok a szülők, akiknek Pécelen, a Petőfi Sándor Általános Iskolába jár a gyermekük. Az igazgatóság figyelmeztette őket egy esetre, mely szerint tanítás után az egyik 9 éves kislányt egy fekete autó követte az utcán, amiben két férfi ült. A gyermek sikítva kiabált segítségért, mert azt hitte, el akarják rabolni. Hazaérve elmesélte szüleinek, akik feljelentést tettek és értesítették az iskolát. Pánik tört ki Pécelen, ám a biztonsági kamera felvételei tisztázták az esetet.

Pánik tört ki Pécelen egy állítólagos gyerekrablási kísérlet miatt (Fotó: Bors)

A Metropol információi szerint éppen hazafelé igyekezett az a 9 éves kislány, aki meglátott maga mögött egy fekete autót, benne két férfival. A gyermek pánikba esett, úgy érezte, hogy el akarják rabolni. Sikítani kezdett, segítséget hívott, mire egy arra járó fiatal rohant oda hozzá, aki végül haza is kísérte a rémült gyermeket. A kislány elmesélte a történteket a szüleinek, akik mind az iskolát, mind a hatóságokat tájékoztatták, miszerint „el akarták rabolni a gyermeküket”. Az iskola figyelmeztető üzenetet küldött körbe a szülőknek. Lapunknak az egyik édesapa mesélte el, hogy mi történt.

Az iskola igazgatója azonnal cselekedett (Fotó: Bors)

Kaptunk az iskolától egy üzenetet, amiben azt írták, hogy egy darabig nem engedik el egyedül a gyerekeket haza, mivel volt egy eset, hogy egy fekete autó követett egy kislányt. Két férfi ült benne. Állítólag lassítottak és megálltak a gyerek mellett. Ekkor elkezdett sikítani a kislány és egy idősebb srác ment segíteni neki. Eléggé megijedtünk a hír hallatán. Mi úgysem engedjük egyedül mászkálni a gyermekünket, de most újra elbeszélgettünk vele, hogy mit kell tenni, ha hasonló történne vele

– nyilatkozta lapunknak István.

Utánajártunk az esetnek, így ellátogattunk Pécelre is, az általános iskolába, ahová a 9 éves kislány jár. Ott az intézményt vezető, Nagy Erzsébet igazgatónő fogadta kollégáinkat, aki a következő tájékoztatást adta az ügyben.

„Az édesanya jelezte az osztályfőnöknek, hogy mi történt és a pedagógus értesített minket. Azonnal szóltunk az iskolarendőrnek. Továbbá figyelmeztettük a szülőket az esetről és kértük őket, hogy azon a napon mindenki jöjjön el az iskolához a gyermekéért, hogy megelőzzük a bajt. Mindeközben az érintett kislány szülei feljelentést tettek a rendőrségen. Másnap pedig sikerült a környékbeli kamerákat begyűjteni a rendőrségnek és tőlük azt az információt kaptuk, hogy valóban volt fekete autó, de a kislány csak megijedt. Tehát nem szóltak hozzá, nem léptek vele kapcsolatba. Azonban az iskola vezetése minden hasonló ügyet komolyan vesz, éppen ezért mindent elkövettünk, hogy biztonságban tudhassuk a gyerekeket” – nyilatkozta lapunknak az iskola igazgatónője, Nagy Erzsébet.