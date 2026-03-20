Pánik tört ki Pécelen: a kisiskolás azt hitte, el akarják rabolni egy fekete autóval
Megdöbbentő esetről számolt be lapunknak több Pest vármegyei szülő is. Pánik tört ki Pécelen, miután az egyik általános iskola 9 éves tanulója azzal rohant haza, hogy egy fekete autóban ülő két férfi követte őt az utcán és el akarta rabolni. Az iskola azonnal intézkedett, csak a szülők vihették haza a gyermekeiket. Másnap bekérték a kamerafelvételeket és kiderült, pontosan mi is történt.
Sokkoló üzenetet kaptak március 19-én azok a szülők, akiknek Pécelen, a Petőfi Sándor Általános Iskolába jár a gyermekük. Az igazgatóság figyelmeztette őket egy esetre, mely szerint tanítás után az egyik 9 éves kislányt egy fekete autó követte az utcán, amiben két férfi ült. A gyermek sikítva kiabált segítségért, mert azt hitte, el akarják rabolni. Hazaérve elmesélte szüleinek, akik feljelentést tettek és értesítették az iskolát. Pánik tört ki Pécelen, ám a biztonsági kamera felvételei tisztázták az esetet.
Pánik tört ki Pécelen: figyelmeztették a szülőket
A Metropol információi szerint éppen hazafelé igyekezett az a 9 éves kislány, aki meglátott maga mögött egy fekete autót, benne két férfival. A gyermek pánikba esett, úgy érezte, hogy el akarják rabolni. Sikítani kezdett, segítséget hívott, mire egy arra járó fiatal rohant oda hozzá, aki végül haza is kísérte a rémült gyermeket. A kislány elmesélte a történteket a szüleinek, akik mind az iskolát, mind a hatóságokat tájékoztatták, miszerint „el akarták rabolni a gyermeküket”. Az iskola figyelmeztető üzenetet küldött körbe a szülőknek. Lapunknak az egyik édesapa mesélte el, hogy mi történt.
Kaptunk az iskolától egy üzenetet, amiben azt írták, hogy egy darabig nem engedik el egyedül a gyerekeket haza, mivel volt egy eset, hogy egy fekete autó követett egy kislányt. Két férfi ült benne. Állítólag lassítottak és megálltak a gyerek mellett. Ekkor elkezdett sikítani a kislány és egy idősebb srác ment segíteni neki. Eléggé megijedtünk a hír hallatán. Mi úgysem engedjük egyedül mászkálni a gyermekünket, de most újra elbeszélgettünk vele, hogy mit kell tenni, ha hasonló történne vele
– nyilatkozta lapunknak István.
Utánajártunk az esetnek, így ellátogattunk Pécelre is, az általános iskolába, ahová a 9 éves kislány jár. Ott az intézményt vezető, Nagy Erzsébet igazgatónő fogadta kollégáinkat, aki a következő tájékoztatást adta az ügyben.
„Az édesanya jelezte az osztályfőnöknek, hogy mi történt és a pedagógus értesített minket. Azonnal szóltunk az iskolarendőrnek. Továbbá figyelmeztettük a szülőket az esetről és kértük őket, hogy azon a napon mindenki jöjjön el az iskolához a gyermekéért, hogy megelőzzük a bajt. Mindeközben az érintett kislány szülei feljelentést tettek a rendőrségen. Másnap pedig sikerült a környékbeli kamerákat begyűjteni a rendőrségnek és tőlük azt az információt kaptuk, hogy valóban volt fekete autó, de a kislány csak megijedt. Tehát nem szóltak hozzá, nem léptek vele kapcsolatba. Azonban az iskola vezetése minden hasonló ügyet komolyan vesz, éppen ezért mindent elkövettünk, hogy biztonságban tudhassuk a gyerekeket” – nyilatkozta lapunknak az iskola igazgatónője, Nagy Erzsébet.
Ezt tette a rendőrség
Az esettel kapcsolatban egy szülő tett bejelentést a rendőrségen. A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai adatokat gyűjtöttek és meghallgatták az érintetteket, és további személyeket is. Megállapították, hogy nem történt bűncselekmény, így eljárás nem indult. Nem merült fel olyan információ, hogy bárki megpróbált volna Pécelen, gyermeket rabolni.
